Ο νέος… βασιλιάς του Μιλάνο, είναι ο εδώ! Ο Λούκα Μόντριτς, είναι παίκτης της Μίλαν εδώ και λίγες μέρες.

Το απόγευμα της Δευτέρας (04/08), οι «Ροσονέρι», προχώρησαν στην επίσημη παρουσίασή του!

Σε μια συνέντευξη Τύπου, μίλησε για τους λόγους που επέλεξε τη Μίλαν. Λίγο μετά, ο Μόντριτς, βγήκε στο μπαλκόνι του κτιρίου, όπου φιλοξενούνται τα γραφεία της ομάδας.

Μόλις έκανε την εμφάνισή του, πλήθος κόσμου τον αποθέωσε! Ο Κροάτης μέσος, πόζαρε χαρούμενος με τη φανέλα των Ιταλών, με το Νο14 στη πλάτη. Όσο αυτός, ήταν ακόμα εκεί, τα φλας των φωτογράφων… είχαν πάρει φωτιά και οι φίλαθλοι συνέχισαν τις επευφημίες.

Στις δηλώσεις του, έθεσε τους στόχους της νέας χρονιάς και φάνηκε έτοιμος για αυτή την πρόκληση:

«Κατάλαβα αμέσως πόσο μεγάλος σύλλογος είναι η Μίλαν. Μπορείς να νιώσεις αυτό το μεγαλείο. Επτά τίτλοι στο Champions League, μόνο πίσω από τη Ρεάλ. Αυτό λέει πολλά…

Πέρασα 13 χρόνια στον μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου και τώρα έφτασα σε έναν σύλλογο που τα προηγούμενα χρόνια ήταν αυτό που είναι σήμερα η Ρεάλ. Το έχασαν κάπου στην πορεία. Η Μίλαν πρέπει να προσπαθήσει να επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο. Είναι στο χέρι μου να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ.

Είναι κρίμα που δεν θα παίξουμε στην Ευρώπη, αλλά έτσι θα έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα προετοιμασίας για τα παιχνίδια μας. Το να προκριθούμε στο Champions League είναι ο ελάχιστον στόχος που θέτουμε. Είμαι εδώ για να πάρουμε τίτλους.

🗣️ Modric during the press conference: “When someone wants to sign you, you expect them to explain the project. I needed a bit of time to talk with my family and the people around me, but deep down I knew this would be the right choice. Milan came very quickly after my last match… pic.twitter.com/F9F2RCbl37

— Milan Posts (@MilanPosts) August 4, 2025