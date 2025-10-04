Η Μίλαν έχει αφήσει πίσω της την περασμένη σεζόν και με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο της, έχει θέσει ως στόχο, την επιστροφή στην κορυφή της Serie A. Οι «ροσονέρι» πραγματοποιούν εντυπωσιακή εκκίνηση, αφού μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μοιράζονται την κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος (12 βαθμοί) με τη Ρόμα και την κάτοχο του τίτλου Νάπολι.

Για την 6η αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν θα αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους, που βρίσκεται μόλις ένα βαθμό πίσω της (11 βαθμοί). Ο εμβληματικός πρώην ποδοσφαιριστής της «βέκια σινιόρα», Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, μίλησε στην Gazzetta dello Sport και έχρισε τους «ροσονέρι» φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

«Θα είναι ένα σπουδαίο ματς. Είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν οπότε ίσως ο αντίστοιχος αγώνας ρεβάνς να είναι πιο ενδιαφέρων για άλλους λόγους, αλλά είναι ένα καλό τεστ και για τις δύο ομάδες για να καταλάβουν το επίπεδο της ωριμότητάς τους», δήλωσε ο Ντελ Πιέρο.

«Η Μίλαν μπορεί να διεκδικήσει το σκουντέτο για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι πως παίζουν μόνο στο πρωτάθλημα και δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γεγονός που τους επιτρέπει να προετοιμάζονται καλά για το κάθε παιχνίδι.

Έχουν έτοιμους παίκτες που δεν χρειάζεται να κάνουν ταξίδια ή να σκέφτονται πάρα πολλά παιχνίδια. Επιπλέον έχουν ποιότητα, διαθέτοντας παίκτες όπως οι Μόντριτς, Λεάο αλλά και οι Σαλεμάκερς και Ραμπιό. Είναι μία καλά δομημένη ομάδα», πρόσθεσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2006 με την εθνική Ιταλίας.