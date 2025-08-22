Η Serie A επιστρέφει και αφήνει… υποσχέσεις!

❗️Official: Serie A clubs for the upcoming 2025/26 season. pic.twitter.com/6krC5Gny9W — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) June 1, 2025

Η πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, είναι και πάλι εδώ. Μετά τη «δραματική» περσινή σεζόν, οι προσδοκίες είναι υψηλές και για φέτος. Το φίλαθλο κοινό, είναι προετοιμασμένο για μεγάλα πράγματα.

🏆 NAPOLI HAVE WON THEIR 4TH EVER SERIE A TITLE pic.twitter.com/mTRLI3diav — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 23, 2025

Πρεμιέρα, το προσεχές τριήμερο (23-25/08).

Η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς, στο Σασουόλο. Εκεί, η ομώνυμη τοπική ομάδα, θα φιλοξενήσει τη Νάπολι, το απόγευμα του Σαββάτου (23/08, 19:30).

Οι φιλοξενούμενοι, ξεκινάνε την… υπεράσπιση των κεκτημένων τους! Η κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ιταλίας και οι κινήσεις του καλοκαιριού, καθιστούν τους «Παρτενοπέι», το πρώτο φαβορί για την «κούπα».

Ο ενθουσιασμός, στις τάξεις των φίλων τους, υπέρμετρος. Το μόνο που ζητάνε, είναι το back-to-back και μια «λαμπρή» πορεία στο Τσάμπιονς Λίγκ.

Οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου, αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους εντός έδρας.

Η Μίλαν, μετά την πρόκρισή της στο Κύπελλο (2-0 την Μπάρι), «κοντράρεται» με την Κρεμονέζε στο «Σαν Σίρο» (23/08, 21:45).

Ακριβώς 24 ώρες μετά, η Γιουβέντους θα αγωνιστεί με τη Πάρμα (24/08, 21:45) . Στο «Allianz Stadium», του Πιεμόντε, θα αναζητήσει το ιδανικό «ποδαρικό» στη σεζόν.

Pronti a ricominciare insieme. A casa 🏠🤍🖤 Il tuo biglietto per Juve-Parma qui 🎟️⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2025

Τέλος, η Ίντερ, είναι αυτή που θα «κλείσει» την αυλαία της πρεμιέρας. Το βράδυ της Δευτέρας (25/08, 21:45), οι Δευτεραθλητές Ιταλία και Ευρώπης, θα υποδεχθούν τη Τορίνο. Μοναδικός στόχος της ομάδας του Κρίστιαν Κίβου, η επιστροφή στην κορυφή.

L’attesa è finita! ⏳ Vi aspettiamo Lunedì a San Siro per il debutto stagionale ⚫🔵#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 21, 2025

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Serie A

Σάββατο 23 Αυγούστου

Σασουόλο – Νάπολι, 19:30

Τζένοα – Λέτσε, 19:30

Μίλαν – Κρεμονέζε, 21:45

Ρόμα – Μπολόνια, 21:45

Κυριακή 24 Αυγούστου

Κάλιαρι – Φιορεντίνα, 19:30

Κόμο – Λάτσιο, 19:30

Γιουβέντους – Πάρμα, 21:45

Αταλάντα – Πίζα, 21:45

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Ουντινέζε – Βερόνα, 19:30

Ίντερ – Τορίνο, 21:45