Η ατυχία χτύπησε την πόρτα της Νάπολι, η οποία μια εβδομάδα πριν την έναρξη της Serie A, χάνει τον βασικό της επιθετικό. Συγκεκριμένα ο Ρομέλου Λουκάκου αποχώρησε τραυματίας από την φιλική αναμέτρηση της Νάπολι απέναντι στον Ολυμπιακό.

O Βέλγος διεθνής έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 33ο λεπτό καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό μηριαίο.

Η Νάπολι πλέον έχει βγει στην αγορά για αντικαταστάτη, μόλις πέντε ημέρες πριν την έναρξη της Serie A.

Την περσινή σεζόν ο Λουκάκου σε 36 αγώνες πρωταθλήματος σκόραρε 14 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ.

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Αντόνιο Κόντε επιθυμεί το Ζίρκζεϊ για αντικαταστάτη του Λουκάκου, χωρίς ακομά να έχει γίνει κάποια επίσημη κίνηση.

Τελευταία Νέα