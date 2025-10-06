Το επίθετο Μπουφόν επέστρεψε στην Serie A, αλλά αυτή τη φορά το όνομα γράφεται… Λουίς. Ο γιός του Τζιανλουίτζι Μπουφόν, εμβληματικού τερματοφύλακα της Γιουβέντους και της εθνικής Ιταλίας, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Πίζα.

Μπουφόν ξανά στη Serie A

Την Κυριακή (05/10) στο στάδιο «Ρενάτο νταλ’ Άρα» και στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπολόνια και την Πίζα, ο Νζόλα θα αποχωρήσει και τη θέση στον αγωνιστικό χώρο θα πάρει ο 17χρονος Λουίς Τόμας Μπουφόν. Πέρασαν 1.607 ημέρες, κάτι παραπάνω από τέσσερα χρόνια, από την τελευταία φορά που το επώνυμο Μπουφόν εμφανίστηκε σε αγώνα της Serie A.

Ήταν 12 Μαΐου του 2021 όταν ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν ξεκινούσε βασικός για τη Γιουβέντους, στον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Σασουόλο, για τελευταία φορά στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Αξίζει να σημειωθεί, πως τότε πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα για τη «βέκια σινιόρα» ο Χουάν Κουαδράδο, ο οποίος αγωνίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής μαζί και με τον γιό του Τζιανλουίτζι. Την ίδια ώρα ο πρώην συμπαίκτης του πατέρα του Λούι, Φεντερίκο Μπερναρντέσκι, βρέθηκε αντίπαλος με τον 17χρονος παίκτη, φορώντας τη φανέλα της Μπολόνια.

Η νέα γενιά Μπουφόν είναι εδώ

Γεννημένος στις 28 Δεκεμβρίου του 2007 στο Τορίνο, ο Λουίς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του ιστορία, από τις ακαδημίες της Γιουβέντους. Έμεινε εκεί από το 2017 έως και το 2020, όταν και μετακόμισε στην Σκουόλα Κάλτσιο, ενώ αργότερα (2023) εντάχθηκε στα τμήματα υποδομών της Πίζα.

Την πιο παραγωγική περίοδο της καριέρας του, την πραγματοποίησε στην primavera της Πίζα, που πέτυχε 12 γκολ σε 39 εμφανίσεις. Τη σεζόν 2025-26, εκτός από το ντεμπούτο του στη Serie A, αγωνίστηκε για 22′ στην ήττα της ομάδας του από την Τορίνο, στο Coppa Italia.

Το παράδοξο με τον Λουίς είναι η επιλογή της εθνικής ομάδας που θα αντιπροσωπεύει. Την ώρα που ο πατέρας του έχει πραγματοποιήσει 176 συμμετοχές με την «Σκουάντρα Ατζούρα», από τα 19 του χρόνια, εκείνος προτίμησε να αγωνίζεται με την εθνική Τσεχίας. Ποιά είναι η σχέση του με την εν λόγω χώρα; Κατάγεται από εκεί η μητέρα του (Αλένα Σερεντόβα) και ο ίδιος επέλεξε να αγωνίζεται για αυτή.

Μετράει πέντε εμφανίσεις με την Τσεχία, δύο με την Κ19 και τρεις με την Κ18, όπου έχει πετύχει και ένα γκολ εναντίον της Γαλλίας. Ωστόσο, ποτέ δεν είναι αργά για να ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα του και την εθνική Ιταλίας, αφού μπορεί να επιλέξει εθνική ομάδα μέχρι να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι.

Μπορεί ο Λουίς να μην πραγματοποιήσει την καριέρα του Τζιανλουίτζι Μπουφόν, με τις διακρίσεις και τους τίτλους, ως διάδοχος του Ιταλού θρύλου. Ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι, πως το μεσημέρι της Κυριακής στο «Ρενάτο νταλ’ Άρα», ο Λουίς Μπουφόν «έγραψε» την πρώτη σελίδα της… δικής του ιστορίας!