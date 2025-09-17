Στην πρεμιέρα του Champions League, η αναμέτρηση που κέρδισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων, ήταν αυτή ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ έδωσε δύο αγώνες, σε τρείς ημέρες και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει στο 80ο λεπτό, δεν έχασε κανέναν!

Από την «κόλαση στον παράδεισο» σε… 15 λεπτά

Για την 3η αγωνιστική της Serie A, η Γιουβέντους φιλοξένησε στο «Allianz Stadium» τη φιναλίστ του περσινού Champions League, Ίντερ. Η «Βέκια Σινιόρα» άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 30ο λεπτό. Μόλις οκτώ λεπτά αργότερα, η Γιουβέντους θα πάρει για δεύτερη φορά προβάδισμα, με το 2-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Η Ίντερ θα φτάσει σε δεύτερη ισοφάριση στο 65ο λεπτό, ενώ 11 λεπτά αργότερα θα πάρει και προβάδισμα στο σκορ με 3-2. Όλα έδειχναν πως με λίγο χρόνο να απομένει, η νίκη «γλίστραγε» από τα χέρια της Γιουβέντους. Όμως, ο Κεφρέν Τουράμ στο 82ο λεπτό νίκησε τον Γιαν Ζόμερ με κεφαλιά, φέρνοντας το ματς στα… ίσα.

Με την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, ήρθε η ώρα των καθυστερήσεων. Τα πέντε λεπτά έξτρα χρόνου που σήκωσε ο τέταρτος διαιτητής, έδωσαν ελπίδες στις ομάδες και τους φιλάθλους, για ένα ακόμα γκολ. Και αυτό ακριβώς συνέβη.

Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ θα πασάρει με ακρίβεια στον Βασίλιε Άντζιτς, με τον Μαυροβούνιο να σουτάρει από μακρινή απόσταση και να στέλνει την μπάλα, στην πάνω αριστερή γωνία του Ελβετού τερματοφύλακα της Ίντερ. Η Γιουβέντους επικράτησε με σκορ 4-3, παρά το γεγονός πως στο 80ο λεπτό, έχανε με 3-2.

Μια φορά δεν είναι ποτέ αρκετή

Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, η «Βέκια Σινιόρα» αντιμετώπισε την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Μετά από ένα «ήσυχο» πρώτο ημίχρονο, ο γερμανικός σύλλογος άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό, «παγώνοντας» το «Allianz Stadium».

Χρειάστηκε 11 λεπτά για να ισοφαρίσουν οι Ιταλοί, όταν στο 63ο λεπτό ο Κενάν Γιλντίζ διαμόρφωσε το σκορ στο 1-1. Η απάντηση της Ντόρτμουντ ήταν άμεση, αφού σκόραρε για το 2-1 στο 65ο λεπτό. Με παρόμοιο τρόπο, οι ποδοσφαιριστές του Ιγκόρ Τούντορ ισοφάρισαν για δεύτερη φορά, στο 67ο λεπτό πραγματοποιώντας το 2-2. Ακολούθησε ένα διάστημα, που η ομάδα του Νίκο Κόβατς πέτυχε δύο γκολ σε 22 λεπτά, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-2.

Ο φωτεινός πίνακας έγραψε έξι λεπτά επιπλέον χρόνου και τότε ήταν που η Γιουβέντους επανέλαβε ότι και με την Ίντερ. Αρχικά στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς με το δεύτερο τέρμα του στον αγώνα (είχε διαμορφώσει νωρίτερα το 2-2 για την ομάδα του), μείωσε σε 4-3 για τον ιταλικό σύλλογο. Φτάνοντας στο έκτο λεπτό του έξτρα χρόνου, ο Λόιντ Κέλι θα σηκωθεί ψηλότερα από όλους και θα νικήσει με κεφαλιά τον Γκρέγκορ Κόμπελ, ισοφαρίζοντας για τη Γιουβέντους (4-4).

Μπορεί η «Βέκια Σινιόρα» να βρίσκεται ακόμα σε μεταβατική περίοδο και να έχει μείνει μακριά από οποιονδήποτε τίτλο για πέντε χρόνια, όμως έδειξε στους δύο αυτούς αγώνες, πως είναι μία μαχητική ομάδα και ποτέ δεν πρέπει να την υποτιμήσεις. Η «εφτάψυχη» Γιουβέντους βρέθηκε να χάνει στο 80ο λεπτό με σκορ 3-2, σε δύο αναμετρήσεις, αλλά στο τέλος… δεν έχασε καμία!