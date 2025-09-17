Τα «αστέρια» επέστρεψαν!
Το Champions League, είναι και πάλι εδώ, πιο ανταγωνιστικό από ποτέ!
The Champions League is back ✨ pic.twitter.com/Mt3dSVszGZ
— LiveScore (@livescore) September 16, 2025
Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, συνεχίζεται απόψε, με τη δεύτερη μέρα της πρεμιέρας.
Μετά τους εντυπωσιακούς αγώνες της Τρίτης (16/09), το πρόγραμμα επιφυλάσει σπουδαίες αναμετρήσεις και απόψε.
Από αυτές, ξεχωρίζει το «comeback» του Ολυμπιακού στο Champions League, ο οποίος φιλοξενεί την Πάφο!
It’s UCL week! ✨🤩 pic.twitter.com/Ok4VQVCz8l
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 15, 2025
Οι αναμετρήσεις της Τετάρτης (17/09)
19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
22:00Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι
22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
22:00 Άγιαξ – Ίντερ
Champions League nights are back this Tuesday under the lights! 🌍⚽️ Below are the fixtures of the round one 👇👇👇👇👇#UCL #ChampionsLeague #UCLRound1 #Matchday pic.twitter.com/3cLxGnHkJh
— GoalBangsWays (@GoalBangsW) September 15, 2025