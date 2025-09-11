Η αναμέτρηση του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μαρσέιγ την ερχόμενη Τρίτη (16/9) χαρακτηρίστηκε «υψηλού κινδύνου» από το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών για λόγους ασφαλείας, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (11/9).

Μετά από ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), πηγή εντός του υπουργείου διευκρίνισε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται την ανάπτυξη ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας, χωρίς ωστόσο σημαντικές συνέπειες για τους φιλάθλους της Μαρσέιγ πέραν αυξημένων ελέγχων «για την πρόληψη κινδύνων» επεισοδίων.

Πολλές χιλιάδες οπαδοί της γαλλικής ομάδας αναμένονται στη Μαδρίτη για αυτή την ιστορική αναμέτρηση, την πρώτη του συλλόγου στη διοργάνωση από τη σεζόν 2022/23.

Οι ισπανικές αρχές δεν διευκρίνισαν τους λόγους για τον χαρακτηρισμό της αναμέτρησης ως «υψηλού κινδύνου».

Το 2008, ένας οπαδός της Μαρσέιγ, ο Σάντος Μιρασιέρα, είχε καταδικαστεί σε 3,5 χρόνια φυλάκιση για τη συμμετοχή του σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας στο περιθώριο αγώνα του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Βιθέντε Καλντερόν».

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και εξέτισε την ποινή του στη Γαλλία, εξελισσόμενος σε σύμβολο του κινήματος των ultras στην Ευρώπη.