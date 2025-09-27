Η Ρόμα ξεκίνησε με το δεξί τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, επικρατώντας εκτός έδρας με σκορ 2-1 της Νις, για τη League Phase του Europa League. Ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση στην αρχική ενδεκάδα των «τζιαλορόσι», δημιουργώντας το δεύτερο γκολ της ομάδας του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ενόψει της αναμέτρησης με την Βερόνα στο κατάμεστο «Ολίμπικο», για την 5η αγωνιστική της Serie A, ο Ιταλός τεχνικός μίλησε για τον Έλληνα αριστερό μπακ και για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ως βασικός και στον αγώνα του ιταλικού πρωταθλήματος και για την συνύπαρξή του με τον Ανχελίνιο.

«Ο Ανχελίνιο είναι καλός παίκτης και η παρουσία του Τσιμίκα στην ομάδα δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα. Ο Τσιμίκας είναι έτοιμος από την πρώτη στιγμή που ήρθε και θα μας είναι πολύ χρήσιμος. Δεν μπορούμε να “σκοτώσουμε” τον Ανχελίνιο, το ποιον θα χρησιμοποιούμε κάθε φορά θα εξαρτάται από το παιχνίδι», απάντησε ο Γκασπερίνι σε ερώτηση για ενδεχόμενη «κόντρα» των δύο παικτών.

Εφόσον η Ρόμα επικρατήσει στον αγώνα, θα βρίσκεται τουλάχιστον στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A, μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής.