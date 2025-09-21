Τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά πήρε ο Κώστας Τσιμίκας, με τη φανέλα της Ρόμα, στο «Ντέρμπι ντελα Καπιτάλε». Ο Έλληνας διεθνής μπήκε ως αλλαγή του Ανχελίνιο στο 85ο λεπτό, με τους «τζιαλορόσι» να επικρατούν της Λάτσιο με σκορ 1-0, χάρη στο γκολ του Λορέντζο Πελεγκρίνι στο 38ο λεπτό.

The “Scouser in Rome” Tsimikas Coming on for As Roma Who are 1Nil Up against Lazio pic.twitter.com/p4vbPxhEPb — Stunner (@Stunner_Lfc) September 21, 2025

Ο 29χρονος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ιταλικό πρωτάθλημα και έγινε έτσι ο 45ος Έλληνας που αγωνίζεται στην Serie A. Πρώτος σε συμμετοχές είναι ο Κώστας Μανωλάς με 224 εμφανίσεις σε Ρόμα και Νάπολι.

Tη σεζόν 2025-26 αγωνίζονται στην Ιταλία άλλοι έξι Έλληνες, εκτός του Τσιμίκα. Ο λόγος για τους Χαράλαμπο Λυκογιάννη της Μπολόνια, Χρήστο Μανδά της Λάτσιο (δεν αγωνίστηκε εναντίον της Ρόμα) και Αναστάσιο Δουβίκα της Κόμο. Την ίδια ώρα ο Δημήτρης Νικολάου αγωνίζεται με την Μπάρι στην Serie B, ο Χρήστος Κουρφαλίδης της Κοσέντζα και ο Χρήστος Παπαδόπουλος της Κ23 της Αταλάντα που αγωνίζονται στη Serie C.