Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό επί 90 λεπτά, η Ρόμα ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase του Europa League επικρατώντας 2-1 της Νις στην Κυανή Ακτή.
Ο Έλληνας άσος είχε εξαιρετική απόδοση, «σερβίροντας» το δεύτερο γκολ στον Μαντσίνι, για μία Ρόμα που είδε τους δύο στόπερ της να σκοράρουν (Μαντσίνι, Εντικά).
Ο Μπέλιο ήταν ο άνθρωπος που «καθάρισε» για τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο 2-1 επί της Φενέρμπαχτσε, ενώ Ερυθρός Αστέρας και Σέλτικ μοιράστηκαν τους βαθμούς (1-1).
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:
Μίντιλαντ (Δανία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0
(7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Σέλτικ (Σκωτία) 1-1
(65΄ Αρναούτοβιτς – 55΄ Ιεανάτσο)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1
(21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ – 25΄ Σιμάνσκι)
Μάλμε (Σουηδία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2
(78΄ Λάσε Γιόνσεν – 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)
Νις (Γαλλία) – Ρόμα (Ιταλία) 1-2
(77΄πεν. Μόφι – 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)
Μπέτις (Ισπανία) – Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2
(15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι – 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)
Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Βασιλεία (Ελβετία) 2-1
(31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν – 84΄ Οτελέ)
Μπράγκα (Πορτογαλία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0
(79΄ Φραν Ναβάρο)
Πέμπτη, 25/9
Λιλ (Γαλλία) – Μπραν (Νορβηγία) 19:45
Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 19:45
Ρέιντζερς (Σκωτία) – Γκενκ (Βέλγιο) 22:00
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 22:00
Άστον Βίλα (Αγγλία) – Μπολόνια (Ιταλία) 22:00
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 22:00
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00
Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Θέλτα (Ισπανία) 22:00
Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Λιόν (Γαλλία) 22:00