Μπορεί ακόμα ο ΠΑΟΚ να μην έχει δώσει αγώνα αγώνα για την League Phase της διοργάνωσης αλλά ήδη – βάσει της έρευνας του Football Meets Data – πάει να ξεπεράσει την περσινή του συγκομιδή στα οικονομικά δεδομένα!

Σύμφωνα με την κατάταξη των εγγυημένων χρηματικών βραβείων της UEFA για το Europa League, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε ένα ποσό ύψους που αγγίζει τα 12.000.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έρευνα του ο γνωστός λογαριασμός που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, Football Meets Data.

Το ποσό αυτό, που αφορά τα εγγυημένα έσοδα έως και σήμερα (15/09) προέρχεται από μια σειρά χρηματικών μπόνους και πριμ που προσφέρει η UEFA για την δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της. Ο Δικέφαλος χωρίς να έχει παίξει ούτε έναν αγώνα στην League Phase βρίσκεται ήδη σε φάση που μπορεί να ξεπεράσει την περσινή του οικονομική συγκομιδή που έφτασε κοντά στα 14.000.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα του ΠΑΟΚ προέρχονται από:

Αρχικά η κάθε ομάδα που συμμετέχει στην League Phase του Europa League λαμβάνει ένα σταθερό ποσό της τάξης των 4.310.000 ευρώ. Επίσης ο ΠΑΟΚ είχε βάλει στα ταμεία του και 350.000 ευρώ από τα προκριματικά της διοργάνωσης και την πρόκριση απέναντι στην Ριέκα στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σε ότι αφορά το λεγόμενο Value Pillar της UEFA το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τον συντελεστή 5ετίας/10ετίας της UEFA για κάθε σύλλογο, καθώς και με βάση την τηλεοπτική αγορά της κάθε χώρας που είναι το λεγόμενο market pool.

Έτοιμος για την οικονομική υπέρβαση ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό και είναι αυτό που κάνει την διαφορά έως τώρα σε αυτή την συγκομιδή. Χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρηματικό ποσό προς το παρόν στην ανάλυση του FMD ο Δικέφαλος είναι σε… φάση που μπορεί να πάει για ρεκόρ εσόδων από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Όλα τα παραπάνω αφορούν τα ήδη εγγυημένα έσοδα του ΠΑΟΚ που αγγίζουν τα 12.000.000 ευρώ, έχει ενδιαφέρον όμως να δουμε και ποια είναι τα έσοδα που… περιμένουν τους «ασπρόμαυρους» σε αυτη την καμπάνια φέτος στην διοργάνωση.

Ξεκίνημα με το μπόνους κατάταξης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά; Για κάθε θέση που καταλαμβάνει μια ομάδα στην γενική βαθμολογία της League Phase υπάρχουν επιπλέον χρηματικά έπαθλα. Κάθε θέση που θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ πάνω από την τελευταία (φέτος αντί για 32 υπάρχουν 36 ομάδες στν διοργάνωση) θα κερδίζει το ποσό των 82.000 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει πχ στην 19η θέση τότε αυτόματα θα βάλει στην δική του «σούμα» ακόμα 1.394.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως όσο ψηλότερα τερματίσει, τόσα περισσότερα χρήματα θα αποκομίσει. Οπότε δύσκολα να υπάρχουν αδιάφορες ομάδες μέχρι το φινάλε των οκτώ αγωνιστικών…

Οι αυξήσεις της UEFA στα πριμ που μεγαλώνει την πρόκληση

Επίσης όπως είναι γνωστό η UEFA έχει καθορίσει ότι κάθε νίκη στη φάση των ομίλων αποφέρει 630.000 ευρώ (πέρσι ήταν στις 450.000 ευρώ το πριμ για την νίκη) , ενώ η ισοπαλία 210.000 ευρώ (πέρσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 150.000 ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί πως την περσινή σεζόν ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στα έσοδα το ποσό των 11.739.000 ευρώ τον Δεκέμβριο, περιμένοντας τα δυο τελευταία παιχνίδια του τότε με την Σλάβια Πράγας και την Σοσιεδάδ. Φέτος ήδη ειναι στα 11.900.000 ευρώ πριν καν παίξει τον πρώτο του αγώνα!

Συνολικά, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει ένα σεβαστό ποσό, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, ανάλογα με την πορεία του στη διοργάνωση και η πρόκληση εκτός από αγωνιστική για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι κατ’επέκταση και… οικονομική.