Σύμφωνα με τον Άραβα δημοσιογράφο Αχμέντ Ραγκάμπ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλ Τζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως υποστηρίζει, υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και ο Ρουμάνος τεχνικός έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του, με μοναδικό εμπόδιο τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος.

Ωστόσο, η άλλη πλευρά της ιστορίας παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Πηγές κοντά στον Ρουμάνο προπονητή αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον από τα ΗΑΕ είναι υπαρκτό — δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ομάδες της περιοχής κοιτούν προς την πλευρά του Λουτσέσκου.

Παρ’ όλα αυτά, η Αλ Τζαζίρα δεν δείχνει διατεθειμένη να καλύψει τη ρήτρα που δεσμεύει τον Ρουμάνο προπονητή με τον ΠΑΟΚ. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα αποχώρησης του Λουτσέσκου από τον «ασπρόμαυρο» πάγκο.

Η υπόθεση δείχνει να σταματάει εδώ, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, με τον Λουτσέσκου να παραμένει προσηλωμένος στα καθήκοντά του και στον σχεδιασμό του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν.