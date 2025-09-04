Λίγες μόλις ημέρες μετά τις δηλώσεις του ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έγινε αιτία συναγερμού στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Βούλγαρος εξτρέμ αποχώρησε από την προπόνηση της εθνικής ομάδας της χώρας του με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, γεγονός που τον θέτει νοκ άουτ από το κρίσιμο παιχνίδι της Βουλγαρίας απέναντι στην Ισπανία.

Ήδη, ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερώσει τον Δικέφαλο και αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα τεθεί υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάστασή του. Στον ΠΑΟΚ επικρατεί αγωνία, καθώς ο Ντεσπόντοφ αποτελεί βασικό γρανάζι στην επιθετική λειτουργία της ομάδας και οι επόμενες μέρες θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος.