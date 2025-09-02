Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με επίσημη ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών. Η εξέλιξη ήρθε μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στη διοίκηση της ΚΑΕ και εκπροσώπους του 63χρονου Έλληνα δισεκατομμυριούχου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του “letter of intent”.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων».

Τι σημαίνει η κίνηση

Με την ανακοίνωση αυτή, το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ καθίσταται πλέον επίσημο και θεσμικά καταγεγραμμένο.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας σκοπεύει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ομάδα μπάσκετ, με στόχο τη δημιουργία ενός ρόστερ Ευρωλίγκας, ικανό να ανταγωνιστεί άμεσα το δίπολο Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού και να επαναφέρει τον Δικέφαλο στο υψηλότερο επίπεδο.