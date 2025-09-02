Ο ΠΑΟΚ δήλωσε στην ΟΥΕΦΑ τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa League.

Στον Δικέφαλο, μετά την απόκτηση των Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο, οι ξένοι ποδοσφαιριστές έχουν φτάσει τους 20, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να «κοπούν» τρεις εξ αυτών.

Δεδομένα ο ένας θα ήταν ο νεαρός Μαχαμαντού Μπάλντε, που έμεινε εκτός λίστας και στις προκριματικές φάσεις, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο Λούκας Γκουγκκεσασβίλι (με τον Αντώνη Τσιφτσή να είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας στην Ευρώπη) και ο Σόλα Σορετίρε, που βρίσκεται σε συζητήσεις για τον δανεισμό του.

Στη List A οι ποδοσφαιριστές που δηλώθηκαν και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι οι: Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α. Ζίβκοβιτς.

Στη List Β οι ποδοσφαιριστές που δηλώθηκαν και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι οι: Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς , Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.