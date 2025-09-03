Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025, τον δανεισμό του 21χρονου μεσοεπιθετικού Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, έως το τέλος της σεζόν 2025‑26.

Ο Σορετίρε μέτρησε μόλις 6 λεπτά συμμετοχής στον πρώτο προκριματικό αγώνα του Europa League με τη Βόλφσμπεργκερ, ενώ δεν έχει ακόμη αγωνιστεί στη Super League, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στις αποστολές των δύο πρώτων αγωνιστικών, με ΑΕΛ και Ατρόμητο. Αυτής της μορφής η έλλειψη παιχνιδιού εξηγεί τη λογική πίσω από τον δανεισμό: να βρει χρόνο συμμετοχής και να ξαναμπούμε σε αγωνιστικό ρυθμό.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 27 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ και σκόραρε τέσσερα γκολ. Το συμβόλαιο του με τους Θεσσαλονικείς έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Θερμό καλωσόρισμα και το μήνυμα του τεχνικού διευθυντή

Η Τσβόλε τον καλωσόρισε με πολλά ενθαρρυντικά λόγια, τόσο μέσω social media όσο και επίσημων ανακοινώσεων. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Gerry Hamstra, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου:

«Ο Σόλα είναι ένας δημιουργικός και τεχνικά άριστος επιθετικός, ο οποίος πέρασε ολόκληρη την ακαδημία της Manchester United. Τις τελευταίες εβδομάδες της μεταγραφικής περιόδου αναζητούσαμε έναν παίκτη με δημιουργικότητα, που μπορεί επίσης να παίξει σε πολλαπλές θέσεις στην επίθεση. Ο Σόλα ήρθε σε εμάς στο τέλος της αγοράς και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να τον αποκτήσουμε».