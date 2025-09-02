Ο Αλεσάντρο Βολιάκο υπέγραψε και παρουσιάστηκε επίσημα από τον ΠΑΟΚ, μιλώντας για την πρώτη του εμπειρία εκτός Ιταλίας και τους στόχους του με τα «ασπρόμαυρα».

Ο 26χρονος Ιταλός στόπερ πέρασε τα ιατρικά, υπέγραψε τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς από την Τζένοα και εμφανίστηκε σε βίντεο παρουσίασης με… ιταλικό στιλ, μαγειρεύοντας σπαγγέτι και ετοιμάζοντας εσπρέσο.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, θέλω να γνωρίσω μια νέα κουλτούρα και ανυπομονώ να ξεκινήσω» δήλωσε, ενώ πρόσθεσε: «Θέλω να βοηθήσω την ομάδα, να παίξω στην Ευρώπη και να κάνω υπερήφανους τους οπαδούς. Θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά».