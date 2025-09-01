Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη φετινή Super League, επικρατώντας με 1-0 του Ατρομήτου στην Τούμπα, χάρη στο γκολ του Δημήτρη Πέλκα.

Οι «ασπρόμαυροι» διεύρυναν έτσι το εντός έδρας αήττητο σερί τους απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου στις δέκα αναμετρήσεις (εννέα νίκες, μία ισοπαλία), σε ένα ματς όπου δυσκολεύτηκαν να βρουν λύσεις αλλά τελικά ανταμείφθηκαν για την επιμονή τους.

Στα πρώτα λεπτά ο Γιακουμάκης και ο Σάστρε απείλησαν, ενώ οι παίκτες του Λουτσέσκου διατήρησαν τον έλεγχο της μπάλας. Ο Λόβρεν «καθάρισε» έγκαιρα μια επικίνδυνη κάθετη στον Μπακού, ο Τζοβάρας δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Παβλένκα, ενώ στο 30’ ο Κεντζιόρα άγγιξε το γκολ με κεφαλιά.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 41’, όταν ο Χουτεσιώτης απέκρουσε εντυπωσιακά την εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ. Λίγο αργότερα ο Ατρόμητος έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Μπακού αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ πίεσε για το γκολ. Ο Μεϊτέ, κορυφαίος του αγώνα, σημάδεψε το δοκάρι στο 65’, ενώ ο Κίνι απέτρεψε την κεφαλιά του Οζντόεφ λίγο αργότερα. Η λύση ήρθε στο 75’, όταν ο Οζντόεφ σέντραρε και ο Πέλκας με το στήθος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, λύνοντας τον γόρδιο δεσμό.

Στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι μπορούσαν να «κλειδώσουν» το αποτέλεσμα, όμως ο Καμαρά δεν επέτρεψε στον Ντεσπόντοφ να βρεθεί σε ιδανική θέση. Παρ’ όλα αυτά, το τελικό σφύριγμα βρήκε τον ΠΑΟΚ με το απόλυτο στο ξεκίνημα της σεζόν, δείχνοντας ανθεκτικότητα σε συνθήκες συνεχόμενων αγώνων «Κυριακή-Πέμπτη-Κυριακή».

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78 ’Καμαρά, 91’ Θυμιάνης), Ζίβκοβιτς (60’ Τάισον), Ιβανούσετς (60’ Πέλκας), Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης (78’ Τσάλοφ).

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι (79’ Γιουμπιτάνα), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Παλμεζάνο (46’ Μουντές), Μπακού, Τζοβάρας (67’ Καραμάνης), Οζέγκοβιτς (83’ Φαν Βερτ).