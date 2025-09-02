Ο Τέλης Μυστακίδης εμφανίζεται έτοιμος να αναλάβει τις τύχες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καταθέτοντας πρόταση για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας, που τον περασμένο Ιούνιο εξέφρασε ενδιαφέρον για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, φέρεται να έχει στραφεί και προς το μπασκετικό τμήμα του συλλόγου. Όπως προκύπτει από ασφαλείς πληροφορίες, άνθρωπος του περιβάλλοντός του επικοινώνησε με την ΚΑΕ ζητώντας να ανοίξει η συζήτηση για το μέλλον του τμήματος, κάτι που πιθανότατα να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Η πρόταση αυτή ερμηνεύεται ως σοβαρό βήμα για την πιθανή αγορά της ΚΑΕ από τον κ. Μυστακίδη, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να συναντηθούν το προσεχές διάστημα, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο σε πρακτικό επίπεδο.

Η τριμελής επιτροπή για το μνημόνιο της Νέας Τούμπας

Παράλληλα, ο ΑΣ ΠΑΟΚ προχώρησε στη σύσταση τριμελούς τεχνοκρατικής επιτροπής, με στόχο τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με το νέο γήπεδο της Τούμπας.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται:

**«Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ορίστηκε σήμερα η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, με αντικείμενο τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με το νέο γήπεδο της Τούμπας, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Κωνσταντίνος Β. Κατάκαλος, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ – Διευθυντής Ε.Π.Α.Υ.Κ.

Κωνσταντίνος Κορνιλάκης, εταίρος της νομικής εταιρείας «K2A Law Firm»

Νικόλαος Κωνσταντινίδης, πολιτικός μηχανικός – τεχνικός σύμβουλος, ιδρυτής του Ομίλου «ΑΝΑΔΟΜΩ»».**

Με τη σύσταση της επιτροπής, ο Ερασιτέχνης επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση και τεχνοκρατικό υπόβαθρο στις συζητήσεις για το νέο γήπεδο, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει με σαφείς όρους και δεσμεύσεις.