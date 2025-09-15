Σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε πιο δύσκολος από ό,τι έδειχνε αρχικά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του ΟΦΗ με σκορ 2-1, χάρη σε μια εξαιρετική εμφάνιση του Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Ρώσος μέσος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας ένα γκολ και δίνοντας μια ασίστ, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο για τους Θεσσαλονικείς. Ωστόσο, η νίκη ήρθε με αγωνία, καθώς η ομάδα έχασε την κυριαρχία της στο δεύτερο ημίχρονο.

Η «μαγική» εμφάνιση του Οζντόεφ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε μια ενδεκάδα με μερικές εκπλήξεις, όπως η παρουσία του Λόβρεν στην άμυνα και του Παβλένκα στο τέρμα. Παρά την πρώτη απειλή από τον ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ πήρε γρήγορα τα ηνία.

Στο 10ο λεπτό, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έκανε το 0-1, με μια φαινομενικά ακίνδυνη σέντρα-σουτ που κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου, αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ. Ο Ρώσος μέσος συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση, καθώς στο 24ο λεπτό έκλεψε την μπάλα και έδωσε μια εξαιρετική ασίστ στον Πέλκα, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-2.

Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ έπαιζε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, με γρήγορες συνεργασίες και συνεχή πίεση στον αντίπαλο. Η ομάδα έδειχνε αποφασισμένη να «τελειώσει» το παιχνίδι από νωρίς.

Αγωνία και απώλεια ρυθμού

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον ΠΑΟΚ να χάνει σταδιακά την κυριαρχία του. Το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε «σβήσει» στο 66ο λεπτό, όταν ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για χέρι του Νους. Ωστόσο, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αστόχησε από την άσπρη βούλα, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει την εκτέλεση και να κρατάει τον ΟΦΗ «ζωντανό».

Η χαμένη ευκαιρία αποσυντόνισε πλήρως τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ αντίθετα ο ΟΦΗ απέκτησε ψυχολογία και πίεσε για τη μείωση του σκορ. Στο 75ο λεπτό, ο Νους «εξιλεώθηκε» για το πέναλτι, σκοράροντας με προβολή μέσα από την περιοχή, μειώνοντας σε 2-1 και βάζοντας «φωτιά» στον αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ αποδιοργανώθηκε εντελώς, έχασε την αυτοπεποίθησή του και το καθαρό μυαλό του, με τον ΟΦΗ να ελέγχει πλέον τον χώρο του κέντρου και να πιέζει για την ισοφάριση. Η παρέμβαση του Λουτσέσκου με την είσοδο του Καμαρά προσπάθησε να επαναφέρει την ισορροπία, αλλά η ομάδα δυσκολεύτηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό για να κρατήσει τη νίκη.

Έκανε το 3/3 και συνεχίζει

Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο αγώνας ανέδειξε την εξάρτηση της ομάδας από την απόδοση συγκεκριμένων παικτών (όπως ο Οζντόεφ), καθώς και την αστάθεια που μπορεί να παρουσιάσει όταν χάνει την κυριαρχία της. Η απουσία της σταθερότητας στο δεύτερο μέρος πρέπει να προβληματίσει τον Λουτσέσκου ενόψει των επερχόμενων απαιτητικών αγώνων. Η εμφάνιση του Οζντόεφ όμως είναι ένα εξαιρετικά θετικό σημάδι για τη συνέχεια.

Η τελική επικράτηση είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τον ΠΑΟΚ, καθώς όχι μόνο του χάρισε το τρίποντο, αλλά και του επέτρεψε να διατηρήσει το απόλυτο στο πρωτάθλημα, με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτό το σερί νικών ενισχύει την αυτοπεποίθηση της ομάδας και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στους ανταγωνιστές της. Παρά τις δυσκολίες του αγώνα, ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα και ωριμότητα, παίρνοντας το αποτέλεσμα που ήθελε, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για μια ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς, Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης(46΄Σαλτσέδο), Καραχάλιος(68΄Ρακόνιατς), Νους(90+1 Φαϊτάκης), Σενγκέλια(89΄Αποστολάκης), Φούντας(68΄Νέιρα).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Πέλκας(67΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τάισον(89΄Καμαρά), Γιακουμάκης(67΄Τσάλοβ)