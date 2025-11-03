Για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, το ερώτημα «Μέσι ή Ρονάλντο;» αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διαμάχη της εποχής μας. Δύο τεράστιες προσωπικότητες, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες, δύο θρύλοι που άλλαξαν το παιχνίδι και πρόσφεραν στο κοινό έναν ανεπανάληπτο ανταγωνισμό, γεμάτο γκολ, ρεκόρ και ιστορικές στιγμές. Πλέον, στο λυκόφως της καριέρας τους, ο καθένας έχει χαράξει τη δική του πορεία και έχει γράψει τη δική του σελίδα στην Ιστορία του ποδοσφαίρου.

Αν και για πολλούς φιλάθλους η κουβέντα για το ποιος είναι ο κορυφαίος ίσως να μην έχει πια τόση σημασία, για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σε μια πολυσυζητημένη συνέντευξη που παραχώρησε στον Άγγλο δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν και θα μεταδοθεί ολόκληρη την Τρίτη (4/11), δίνει για ακόμη μια φορά τη δική του απάντηση.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο Μόργκαν αναφέρει:

«Ο Γουέιν Ρούνεϊ λέει πως δεν σε αντιπαθεί, αλλά πιστεύει ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από σένα».

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ απαντά αρχικά ψύχραιμα —«κανένα πρόβλημα»— αλλά στη συνέχεια αφήνει να φανεί ο εκνευρισμός του: «Δεν συμφωνώ. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός». Μια φράση που προϊδεάζει για μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια, πάθος και προσωπικές αποκαλύψεις.

The world’s most famous footballer, in the most personal interview of his life… Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan – part one out tomorrow at 2pm (UK). 📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025

Στο υπόλοιπο μέρος της συζήτησης, ο Ρονάλντο μιλά για όσα έχουν σημαδέψει τη ζωή και την καριέρα του: την πρόταση γάμου στη Χεορχίνα, την απώλεια του Ζότα και τους λόγους που δεν παρευρέθηκε στην κηδεία, τη σχέση του με τον Ρούνεϊ, την κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί από τη δράση. Μια εξομολόγηση από τον ίδιο τον Κριστιάνο, ο οποίος —όπως πάντα— δεν φοβάται να πει όσα σκέφτεται, ακόμα κι αν ξέρει ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις.