Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να «γράφει» ιστορία στον κόσμο του ποδοσφαίρου, και μάλιστα με τρόπο που λίγοι μπορούν να τον φτάσουν. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής στον 21ο αιώνα που καταφέρνει να σκοράρει σε τέσσερα συνεχόμενα «El Clásico» ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα.

Και δεν είναι απλά η συνέπεια, αλλά και η ποσότητα. Σε αυτά τα τέσσερα ματς, ο Εμπαπέ έχει βρει 6 φορές δίχτυα, δείχνοντας την κλάση, την ψυχραιμία και το ένστικτο ενός πραγματικού σταρ.

Στη λίστα των θρύλων

Όταν μιλάμε για την ιστορία των «El Clásicos», ένα από τα ονόματα που έρχεται στο μυαλό είναι αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος είχε πετύχει επτά γκολ σε έξι συνεχόμενα ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, επίδοση που τον τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής λίστας. Άλλο ένα μεγάλο όνομα των αναμετρήσεων της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο Ροναλντίνιο. Ο Βραζιλιάνος «μάγος», είχε σκοράρει πέντε γκολ σε τέσσερα διαδοχικά «El Clásicos» και μέχρι την εποχή Ρονάλντο – Μέσι, ήταν ο κορυφαίος παίκτης στα ισπανικά ντέρμπι.

Πλέον, ο Εμπαπέ έχει προστεθεί σε αυτή την ελίτ λίστα, με τους αριθμούς του να μιλούν από μόνοι τους. Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός μετράει έξι γκολ σε τέσσερα παιχνίδια των δύο συλλόγων, γεγονός που επιβεβαιώνει όχι μόνο το ταλέντο του, αλλά και την ικανότητά του να εμφανίζεται στους «μεγάλους» αγώνες.

⚽ Kylian Mbappé is only the third player this century to score in four consecutive games between Real Madrid and Barcelona. Across those four games, he scored six goals. 🇵🇹 Cristiano Ronaldo 🔸 7 goals in 6 consecutive Clásicos. 🇧🇷 Ronaldinho 🔸 5 goals in 4 consecutive… pic.twitter.com/3NNMjBNRBR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 27, 2025

Ο 26χρονος έχει γίνει κεντρικός πρωταγωνιστής στη Μαδρίτη, με την σταθερότητα και το ένστικτο του σκόρερ, στο πλαίσιο ενός «El Clásico», όπου κάθε λεπτό έχει σημασία και κάθε φάση αναλύεται από εκατομμύρια μάτια.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Κιλιάν Εμπαπέ μπαίνει σε μία κατηγορία αστέρων που μόνο λίγοι μπορούν να φτάσουν. Η ιστορία των «El Clásicos» έχει πάντα τους θρύλους της, αλλά τώρα έχει και έναν Γάλλο που «γράφει» το δικό του όνομα με… χρυσά γράμματα. Και αν συνεχίσει έτσι, κανείς δεν θα εκπλαγεί αν στο τέλος της σεζόν δούμε τον Εμπαπέ να ξεπερνάει τον Ρονάλντο, σε μία από τις πιο ιστορικές μονομαχίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.