Στον αγώνα της Ισπανίας με τη Βουλγαρία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Μικέλ Μερίνο πέτυχε δύο από τα τέσσερα τέρματα της χώρας του (4-0). Ο Ισπανός αγωνίστηκε στη θέση του επιθετικού μέσου, δικαιώνοντας τον προπονητή του (Λουίς ντε Λα Φουέντε) για την επιλογή αυτή, αφού είχε συμμετοχή σε τρία τέρματα της χώρας του (δύο γκολ, μία ασίστ). Ο 29χρονος έχει ξεπεράσει μερικούς από τους κορυφαίους επιθετικούς, παρόλο που αγωνίζεται στο… κέντρο!

Το «πολυεργαλείο» του Αρτέτα

Ο μέσος της Άρσεναλ μας έχει αποδείξει, πως μπορεί να σκοράρει, με την ευκολία που το κάνει ένας επιθετικός. Άλλωστε σε πολλά παιχνίδια της περσινής σεζόν στην Premier League, ο Μικέλ Αρτέτα χρησιμοποίησε τον συμπατριώτη του ως επιθετικό, με τον ίδιο να ανταποκρίνεται στο νέο του ρόλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 29χρονος έχει αγωνιστεί σε 5 αναμετρήσεις του Champions League ως φορ, πετυχαίνοντας δύο τέρματα. Ταυτόχρονα σε επτά αγώνες της Premier League, σε ρόλο επιθετικού, έχει σκοράρει τέσσερις φορές. Αλλά και από τη θέση του μέσου βρίσκει τον «δρόμο» προς τα δίχτυα, έχοντας συνολικά 10 γκολ σε 53 εμφανίσεις με τους «κανονιέρηδες».

Όταν ξεπερνάς τον… απόλυτο σκόρερ

Στα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026, ο μέσος από την Παμπλόνα μετράει έξι τέρματα και είναι ο πρώτος σκόρερ της εθνικής Ισπανίας. Βρίσκεται στην έκτη θέση του πίνακα των πρώτων σκόρερ, με τους Μέμφις Ντεπάι (επτά γκολ) και Έρλινγκ Χάαλαντ (12 γκολ) να είναι οι μόνοι, που έχουν πετύχει παραπάνω τέρματα από τον Μερίνο. Βρίσκεται σε ισοβαθμία με τους Χάρι Κέιν, Μάρκο Αρναούτοβιτς, Αντρέι Κράμαριτς και Κέβιν ντε Μπρόινε.

Ο 29χρονος με την επίδοση αυτή έχει ξεπεράσει τον συμπαίκτη του στην Άρσεναλ, Βίκτορ Γκιόκερες (ένα γκολ), αλλά και τον συμπατριώτη του, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ (τρία γκολ). Την ίδια ώρα, έχει σκοράρει περισσότερα τέρματα από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (τρία) και τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ (τρία γκολ).

Ωστόσο, το μεγαλύτερο επίτευγμά του, είναι ότι βρίσκεται ψηλότερα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος έχει σκοράρει πέντε φορές στα προκριματικά του 2025, ενώ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 41 τέρματα.

Mikel Merino (6) has scored more 2026 World Cup qualifying goals than: Kylian Mbappe Viktor Gyokeres Cristaino Ronaldo Alexander Isak Robert Lewandowski Cody Gakpo Rasmus Hojlund pic.twitter.com/2EaALno20B — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 14, 2025

Την επόμενη αγωνιστική, η Ισπανία θα ταξιδέψει στην Τιφλίδα (15/11) για να αντιμετωπίσει τη Γεωργία, ενώ η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ιρλανδία (13/11). Μένει να δούμε, αν ο Μικέλ Μερίνο θα συνεχίσει να βρίσκεται «πάνω» από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ή αν ο Πορτογάλος «αστέρας» ξεπεράσει τον Ισπανό. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός πως ο 29χρονος έχει σκοράρει περισσότερα τέρματα από πολλούς κορυφαίους επιθετικούς, δείχνει τη συχνή «επαφή» του με το γκολ, παρόλο που αγωνίζεται στο… κέντρο!