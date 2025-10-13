Το Σαν Μαρίνο αποτελεί το μικρότερο κράτος της UEFA και αρκετά συχνά «σάκο του μποξ» για τις υπόλοιπες ομάδες. Μία από τις πιο αδύναμες εθνικές ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που πέτυχε την πρώτη της νίκη σε επίσημο αγώνα τον περασμένο Σεπτέμβριο, απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Το ποδόσφαιρο μας χαρίζει υπέροχες ιστορίες και στη συγκεκριμένη περίπτωση, «γράφει» την πιο τρελή από αυτές!

Η πρώτη νίκη και τα 32 γκολ κατά

Χρειάστηκε 34 χρόνια από το πρώτο του επίσημο αγώνα, για να φτάσει το Σαν Μαρίνο στην πρώτη του νίκη, όταν επικράτησε του Λίχτενσταϊν στο UEFA Nations League. Η ιστορική αυτή νίκη μπορεί να αποβεί κρίσιμη για την χώρα, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η εθνική ομάδα της χώρας, που αποτελείται κυρίως από ημιεπαγγελματίες, βρίσκεται στον Όμιλο Η και μετράει επτά ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Έχει πετύχει μόλις ένα γκολ, ενώ έχει δεχθεί 32. Η Αυστρία σκόραρε 10 φορές εναντίον του, η Βοσνία έξι, η Ρουμανία πέντε και η Κύπρος τέσσερις. Ωστόσο, το Σαν Μαρίνο έχει ακόμα ελπίδα να αγωνιστεί στα play-offs των προκριματικών.

Το «μονοπάτι» του Nations League

Οι κανονισμοί της UEFA αναφέρουν ότι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες των ομίλων του Nations League 2024-25, οι οποίοι δεν έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή στα Playoffs ως νικητές ομίλων ή φιναλίστ, έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέσα από το «μονοπάτι» του Nations League.

Έτσι, το Σαν Μαρίνο, που στο Nations League του 2024-25 νίκησε το Λίχτενσταϊν και το Γιβραλτάρ στον πρώτο όμιλο της League D, έχει την ευκαιρία του να βρεθεί στα play-offs των προκριματικών του Μουντιάλ. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η Ρουμανία (νικήτρια του δευτέρου ομίλου του Nations League) να προκριθεί απευθείας στα play-offs ως δεύτερη στον όμιλό της.

Μία τρελή ιστορία – Όσα περισσότερα γκολ δεχθούν τόσο το καλύτερο

Εφόσον η Ρουμανία δεν ηττηθεί από τη Βοσνία, στην επόμενη αγωνιστική του ομίλου τους, τότε η διαφορά τερμάτων θα μπορούσε να κρίνει ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη στον Όμιλο Η. Την τελευταία αγωνιστική (18/11, 21:45) η Ρουμανία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, θα υποδεχθεί το Σαν Μαρίνο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι φιλοξενούμενοι θα ήθελαν να ηττηθούν με όσο μεγαλύτερο σκορ γίνεται, προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανή την ελπίδα τους για πρόκριση, μέσω του Nations League.

Εάν πραγματοποιηθεί το σενάριο αυτό, τότε θα κάνουμε λόγο για την πιο τρελή ιστορία, που μας έχει χαρίσει το ποδόσφαιρο!