Σερβία-Αλβανία

Το ντέρμπι των Βαλκανίων δεν είχε την ένταση προηγούμενων χρόνων, αλλά στο χορτάρι υπήρχε έντονη τακτική μάχη. Οι Σέρβοι είχαν τον έλεγχο της μπάλας και τις περισσότερες ευκαιρίες, ωστόσο αδυνατούσαν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ.

Η Αλβανία εκμεταλλεύτηκε μία στιγμή αδράνειας στην άμυνα των γηπεδούχων, στο 43’, όταν μετά από γύρισμα από τα δεξιά, ο Αγιέτι δεν μπόρεσε να απομακρύνει σωστά και η μπάλα κατέληξε στον Μανάι, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Πέτροβιτς για το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν με πειθαρχία, έκλεισαν τους διαδρόμους και διαχειρίστηκαν με ωριμότητα το προβάδισμα, κρατώντας ως το τέλος ένα τεράστιο αποτέλεσμα μέσα σε μια ιδιαίτερη αφιλόξενη γι αυτούς έδρα.

Ισπανία-Γεωργία

Η «Φούρια Ρόχα» υποδέχτηκε την Γεωργία κι απέδειξε την ανωτερότητά της, επικρατώντας με σκορ 2-0 και χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες. Στο 24ο λεπτό ο Γέρεμι Πίνο έθεσε τις βάσεις, ενώ στο 64′ ο Ογιαρθαμπάλ με υπέροχη εκτέλεση φάουλ έγραψε το τελικό 2-0.

Βουλγαρία-Τουρκία

Παρότι η Βουλγαρία ισοφάρισε προσωρινά με τον Κιρίλοφ, έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Ντεσπόντοφ, οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο υπόλοιπο του αγώνα.

Ο Αρντά Γκιουλέρ άνοιξε το δρόμο της νίκης με εκπληκτικό πλασέ, ενώ ο Γιλντίζ πέτυχε δύο γκολ, δείχνοντας για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Τουρκίας. Το σκορ διευρύνθηκε κι άλλο ο Ποπόφ με αυτογκόλ του, ενώ τον θρίαμβο των Τούρκων ολοκλήρωσαν οι Τσελίκ και Καχβετσί.

Εσθονία-Ιταλία

Τέλος, η Εθνική Ιταλίας επικράτησε στην Εσθονία (1-3) κι έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί της. Μόλις στο 4΄ ο Κιν άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ρετέγκι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 38.

Οι φιλοξενούμενοι δεν άφησαν πολλά περιθώρια αντίδρασης στους Εσθονούς, με τον Εσπόζιτο να διαμορφώνει το 0-3 στο 74΄. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι, ήταν να βρουν το γκολ της μείωσης με τον Σάπινεν στο 76΄.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των βραδινών αγώνων της ημέρας (11/10):

Βουλγαρία-Τουρκία: 1-6

Εσθονία-Ιταλία: 1-3

Ισπανία-Γεωργία: 2-0

Πορτογαλία-Ιρλανδία: 1-0

Σερβία-Αλβανία: 0-1