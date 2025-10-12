Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα από την Δανία με 3-1 και «αποχαιρέτησε» και επίσημα τις ελπίδες για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς βρίσκεται 7 πόντους πίσω από Δανία και Σκωτία με δύο αγωνιστικές μέχρι να ολοκληρωθούν τα προκριματικά. Η Ελλάδα μπήκε πιο δυνατά από την Δανία στον αγώνα, όμως το λάθος του Ζαφείρη που οδήγησε στο πρώτο γκολ των Δανών άλλαξε όλο το παιχνίδι και επέτρεψε στην Δανία να πάρει τον αγώνα και να βάλει «τέλος» στα όνειρα της Εθνικής.

Ο αγώνας:

Πρώτο ημίχρονο

Η πρώτη απειλή ήρθε πριν την συμπλήρωση του ενός λεπτού με σέντρα του Καρέτσα ο οποίος είδε τον Τσιμίκα στο δεύτερο δοκάρι όμως ο αμυντικός της Ρόμα δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά με το δεξί και να «γράψει» το 1-0.

Η Ελλάδα συνέχισε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και ο Ιωαννίδης βρέθηκε σε πολύ καλή θέση στο 14ο λεπτό όμως δεν μπόρεσε να βρει τον Καρέτσα και οι Δανοί διώξανε τον κίνδυνο από την περιοχή τους.

H Δανία ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ έπειτα από λάθος πάσα-γύρισμα του Ζαφείρη στον Βλαχοδήμο την οποία ο Χόιλουντ εκμεταλλέυτηκε και έκανε το 1-0, στο 21ο λεπτό.

O Κρίστενσεν απείλησε με ένα σουτ από μακριά στο 30ο λεπτό όμως ο Βλαχοδήμος απέκρουσε και κράτησε το 1-0.

Από εκεί η Δανία πήρε τον έλεγχο του αγώνα και μάλιστα έφτασε και σε δεύτερο γκολ στο 40ο λεπτό, με τον Άντερσεν να παίρνει κεφαλιά από κόρνερ και να κάνει το 2-0.

Δευτερόλεπτα μετά, ένα λάθος του Κουλιεράκη έδωσε την ευκαιρία στους Δανούς να κάνουν το 3-0, με τον Ντάμσγκααρντ να νικάει τον Βλαχοδήμο και να κάνει το 3-0 πριν την λήξη του ημιχρόνου.

Δεύτερο ημίχρονο

Πρώτο σουτ του δευτέρου ημιχρόνου ήταν για τους Δανούς, όταν ο Ίσακσεν απείλησε στο 52ο λεπτό από το ύψος της μεγάλης περιοχής, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Εθνική ήρθε με το σουτ του Τάσου Μπακασέτα έξω από την περιοχή το οποίο κατέληξε στο δοκάρι.

Η Εθνική μείωσε στο 63ο λεπτό με τον Χρήστο Τζόλη, έπειτα από τρομερή ενέργεια του Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος «σέρβιρε» στον Τζόλη που από κοντά «εκτέλεσε» τον Σμάιχελ και έκανε το 3-1.

Μεγάλη επέμβαση έκανε ο Σμάιχελ σε σουτ του Κωνσταντέλια από κοντά, στο 69ο λεπτό το οποίο θα μείωνε σε 3-2 και θα άλλαζε τελείως το τελευταίο εικοσάλεπτο του αγώνα.

Στο 79ο λεπτό με τρομερή κάθετη ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Παυλίδη ο οποίος πλάσαρε και η μπάλα βρήκε σε Σμάιχελ και Βέστεργκααρντ, με τον Άντερσεν να την διώχνει ακριβώς πάνω στη γραμμή.

Το 3-1 ήταν το τελικό σκορ του αγώνα με την Εθνική να μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη συνεχόμενη φορά.