Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ξανά viral, αυτή τη φορά για έναν λόγο που δεν θα ήθελε. Ο 40χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ πιάστηκε από τις κάμερες να δίνει στον εαυτό του ένα «pep talk» πριν εκτελέσει φάουλ — μόνο για να στείλει τη μπάλα κατευθείαν πάνω στο τείχος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 96ο λεπτό της ήττας της Αλ-Νασρ από την Αλ-Ιτιχάντ για το Κύπελλο του Βασιλιά (King’s Cup), την Τρίτη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Ρονάλντο φαίνεται να μιλάει μόνος του καθώς ετοιμάζεται να εκτελέσει. Αν και δεν ακούγεται καθαρά τι λέει, ένας φίλαθλος υποστήριξε ότι επαναλάμβανε τη φράση: «Θα σκοράρεις».

Cristiano Ronaldo before taking the Freekick: “You will score, you will score” And shoots it into the wall 😭😭😭😭 pic.twitter.com/Or8aTCcG1o — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) October 28, 2025

Η εκτέλεση, ωστόσο, αποδείχθηκε απογοητευτική, καθώς η μπάλα σταμάτησε στο τείχος, προκαλώντας απογοήτευση στον ίδιο και στους οπαδούς της ομάδας του.

Το φάουλ ήρθε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με την Αλ-Νασρ να αποκλείεται από τη διοργάνωση παρά το γεγονός ότι η αντίπαλος έπαιζε με δέκα παίκτες. Ο Καρίμ Μπενζεμά, πρώην συμπαίκτης του Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε ανοίξει το σκορ για την Αλ-Ιτιχάντ, προτού ο Άντζελο Γκαμπριέλ ισοφαρίσει στο ημίωρο. Ο Χουσέμ Αουάρ επανέφερε το προβάδισμα λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αλ-Ιτιχάντ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Άχμεντ Αλ Τζουλέινταν, όμως η Αλ-Νασρ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αριθμητική υπεροχή της. Ο Ρονάλντο έχασε μια σπουδαία ευκαιρία να ισοφαρίσει, όταν προσπάθησε να σκοράρει με ένα ψηλοκρεμαστό πλασέ, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας.

Η αποτυχία αυτή παρατείνει την αναμονή του Πορτογάλου για έναν μεγάλο τίτλο στη Σαουδική Αραβία. Από τότε που άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετακόμισε στην Αλ-Νασρ τον Δεκέμβριο του 2022, το μοναδικό τρόπαιο που έχει κατακτήσει παραμένει το Arab Champions Cup του 2023 — μια διοργάνωση που θεωρείται περισσότερο φιλικού χαρακτήρα.