Ο Λιονέλ Μέσι εμφανίστηκε ως τιμώμενος καλεσμένος σε εκδήλωση στο Μαϊάμι, όπου μοιράστηκε σκέψεις για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, την πορεία του προς την κορυφή και τα μελλοντικά του σχέδια. Ο δήμαρχος της πόλης, Φράνσις Σουάρες, τίμησε τον Αργεντινό με το κλειδί της πόλης, αναγνωρίζοντας την πολιτιστική και αθλητική του συνεισφορά.

Ο Μέσι μίλησε για το θεμελιώδες ερώτημα αν οι πρωταθλητές γεννιούνται ή γίνονται: «Ο Θεός μου έκανε ένα δώρο, με επέλεξε», είπε, διευκρινίζοντας όμως ότι το φυσικό ταλέντο είναι μόνο η αφετηρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, γνώριζε την ιδιαίτερη ικανότητά του από μικρή ηλικία, αλλά η πορεία προς την κορυφή απαιτούσε θυσίες και αδιάκοπη δουλειά για να τελειοποιηθεί το δώρο αυτό.

Ο Αργεντινός επιθετικός τόνισε ότι πολλοί διαθέτουν φυσικό ταλέντο, αλλά η επαγγελματική επιτυχία απαιτεί θυσίες που λίγοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 στο Κατάρ, συγκρίνοντας τα συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου με τη γέννηση των τριών γιων του, Τιάγκο, Ματέο και Τσίρο:

«Ήταν ένα συναίσθημα τόσο απέραντο που οι λέξεις είναι λίγες, παρόμοιο με τη χαρά όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου».

Παράλληλα, ο Μέσι μίλησε για το αυξανόμενο ενδιαφέρον του στον επιχειρηματικό κόσμο, γνωρίζοντας ότι η αθλητική του καριέρα έχει ημερομηνία λήξης. Έχει ήδη επενδύσει σε διάφορες επιχειρήσεις, όπως το μερίδιο του στην Ίντερ Μαϊάμι, σε αλυσίδα ξενοδοχείων και σε μάρκα ποτών.

Όσον αφορά τη ζωή στις ΗΠΑ, ο Μέσι δήλωσε:

«Από τότε που έφτασα στο Μαϊάμι, η ζωή εδώ είναι θεαματική. Η αγάπη των ανθρώπων από την πρώτη μέρα ήταν καταπληκτική».