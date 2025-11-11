Στα 38 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ποδόσφαιρο και φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση να «κοιτάξει» το μέλλον του εκτός γηπέδου! Ο σούπερσταρ της εθνικής Αργεντινής και της Ίντερ Μαϊάμι, παραμένει σε εξαιρετική φόρμα και παραδίδει μαθήματα σε κάθε ματς, αφήνοντας τους φιλάθλους να απολαμβάνουν τη… μαγεία του!

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Μέσι ξεκαθάρισε ότι η απόσυρση δεν είναι κάτι που περνάει αυτή τη στιγμή από το μυαλό του. «Όσο μπορώ να παίζω και να νιώθω καλά σωματικά, θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο. Να προσπαθώ, να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό», τόνισε ο «pulga».

«Τη στιγμή που θα νιώσω ότι δεν είμαι σωματικά ικανός, ότι είναι δύσκολο για μένα στο γήπεδο ή ότι δεν το απολαμβάνω πλέον, τότε θα είναι η στιγμή να σταματήσω. Αλλά σήμερα, νιώθω καλά και απολαμβάνω κάθε στιγμή. Εκεί βρισκόμαστε», πρόσθεσε ο Αργεντίνος.

Με το Μουντιάλ του 2026 να πλησιάζει, ο Μέσι στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα, πως δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο όσο η σωματική του κατάσταση και η αγάπη του για το παιχνίδι τον κρατούν ενεργό. Και οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη «μαγεία» ενός εκ των… κορυφαίων παικτών όλων των εποχών!