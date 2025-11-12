Απόλυτη ξεκαθάριση από τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα! Σε δηλώσεις του στο Catalunya Radio, έβαλε τέλος στις φήμες περί επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην αγαπημένη του ομάδα, λέγοντας με απόλυτη σαφήνεια ότι «οι εικασίες για την επιστροφή του Μέσι είναι μη ρεαλιστικές»!

Η εντυπωσιακή αφορμή για τα σενάρια περί επιστροφής του Αργεντίνου, ήταν η αυθόρμητη επίσκεψή του στο ανακαινιζόμενο «Καμπ Νου», αλλά και το αινιγματικό μήνυμα που ανέβασε ο ίδιος στο Instagram, λέγοντας ότι ήθελε να «επιστρέψει» στο σπίτι του, αλλά «όχι απλώς για να αποχαιρετήσει».

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό φορτίο αυτής της κίνησης, ξεκαθάρισε ότι το να διοργανωθεί ένας αγώνας προς τιμήν του Μέσι για τον νέο «Καμπ Νου» είναι μια εξαιρετική ιδέα, ωστόσο η επιστροφή του ως παίκτη ανήκει στην σφαίρα των φαντασιώσεων.

«Τα πράγματα δεν τελείωσαν όπως θα θέλαμε. Αν μπορούμε, με κάποιον τρόπο, να διοργανώσουμε έναν αγώνα φόρο τιμής, θα ήταν υπέροχο. Αλλά οι φήμες για επιστροφή του Μέσι ως παίκτη είναι μη ρεαλιστικές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα.

Πάντως, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» συνεχάρη τον Μέσι για το πάθος του και την επιθυμία του να επιστρέψει στη Βαρκελώνη, λέγοντας πως «το Spotify Camp Nou είναι το σπίτι του». Ωστόσο, οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στο πώς θα τιμηθεί ο «Μέσι» όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του γηπέδου και μπροστά σε 105.000 θεατές, όπως προανήγγειλε ο Λαπόρτα.

Πάντως απαντώντας σχετικά, σε ερώτηση για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα, ο Λαπόρτα δήλωσε: «Δεν το μετανιώνω. Η Μπαρτσελόνα προηγείται όλων. Δεν ήταν γραφτό να γίνει. Αλλά αν ο φόρος τιμής βοηθάει, τότε είναι φανταστικό».