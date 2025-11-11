Αν και έχει συμπληρώσει τα 37 του χρόνια, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι εξακολουθεί να αποδεικνύει πως το γκολ δεν ξεχνιέται. Ο έμπειρος φορ ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 στην έδρα της Θέλτα, σημειώνοντας χατ-τρικ και δείχνοντας πως παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση, παρά τους πρόσφατους τραυματισμούς του.

Ωστόσο, το συμβόλαιό του με την ομάδα της Καταλονίας ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και, μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές συζητήσεις για την ανανέωσή του. Σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ, οι απόψεις στη διοίκηση διίστανται: ορισμένοι δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε παράταση της συνεργασίας, ενώ άλλοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο με σκοπό μια μελλοντική μεταγραφή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η εφημερίδα Sport αποκάλυψε ότι ο Λεβαντόφσκι σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει οριστικά από την ενεργό δράση, εφόσον δεν συνεχίσει στη Βαρκελώνη. Παρότι έχει δεχθεί προτάσεις από άλλες ομάδες, ο Πολωνός σταρ φέρεται να επιθυμεί να κλείσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα — και αν αυτό δεν συμβεί, δεν αποκλείεται να πει το οριστικό «αντίο» στα γήπεδα.