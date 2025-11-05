Μετά το περσινό νταμπλ στην Ισπανία φαινόταν ότι η συνεργασία ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τον Χάνσι Φλικ ήταν πιο δυνατή από ποτέ. Μάλιστα, ο Γερμανός τεχνικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατούσε στο «Καμπ Νου» μέχρι το 2027.

Όμως, σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ της «ABC», η εικόνα δεν είναι πλέον η ίδια. Ο Φλικ φέρεται να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο των «μπλαουγκράνα». Αφορμή για την ξαφνική αυτή απόφαση του Γερμανού, φαίνεται να είναι η κατάσταση στα αποδυτήρια. Ο 60χρονος προπονητής, που ξαναέδωσε «πνοή» στους «Καταλανούς», εμφανίζεται κουρασμένος από την συμπεριφορά ορισμένων «αστέρων», με πρώτο και καλύτερο τον Λαμίν Γιαμάλ. Την ίδια ώρα, παράπονα έχει και από τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, που σύμφωνα με τον ίδιο, δεν στάθηκε στο πλευρό του στις προσπάθειες να «σφίξει τα λουριά» και να βάλει τάξη στην ομάδα.

Η απόφαση φαίνεται ότι έχει «ωριμάσει» στο μυαλό του πολύπειρου κόουτς, με τον ίδιο να έχει ήδη ενημερώσει τους στενούς συνεργάτες του και τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Ντέκο, για τις προθέσεις του. Στο περιβάλλον του, ο Γερμανός εμφανίζεται απογοητευμένος, αλλά αποφασισμένος να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, εφόσον δεν αλλάξει δραματικά η κατάσταση στον σύλλογο.

Αν η είδηση επιβεβαιωθεί, η μεγάλη αλλαγή στον πάγκο των Καταλανών θα είναι γεγονός και η Βαρκελώνη θα μπει ξανά σε περίοδο αναταράξεων. Οι επόμενοι μήνες στο «Καμπ Νου» προβλέπονται καταιγιστικοί, για να φανεί αν η «βόμβα» του Φλικ θα… σκάσει!