Ο Χάρι Κέιν διανύει εντυπωσιακή σεζόν με τη Μπάγερν Μονάχου, έχοντας σημειώσει 22 γκολ σε 15 αγώνες. Αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος παίκτης της αήττητης ομάδας του Βίνσεντ Κομπανί, η οποία μετρά 15 νίκες σε 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Άγγλος επιθετικός απολαμβάνει τη ζωή στο Μόναχο, όπως έχει δηλώσει πρόσφατα, ωστόσο η Premier League εξακολουθεί να τον… καλεί. Ο Κέιν φέρεται να σκέφτεται μακροπρόθεσμα το ενδεχόμενο επιστροφής στην Αγγλία, με στόχο να σπάσει το ρεκόρ του Άλαν Σίρερ και να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της λίγκας.

Στο μεταξύ, δημοσίευμα της καταλανικής Sport άναψε… φωτιές, εμπλέκοντας και την Μπαρτσελόνα στη διεκδίκηση του 30χρονου φορ. Οι Ισπανοί υποστηρίζουν ότι ο Κέιν διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετακίνησής του στο «Καμπ Νόου», αν οι «μπλαουγκράνα» αποφασίσουν να κινηθούν για εκείνον.