Μετά από δύο χρόνια απουσίας, η ομάδα της Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να ξαναπατήσει το γήπεδό της, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την πρώτη ανοιχτή προπόνηση στο ανακαινισμένο Καμπ Νου για την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Το γεγονός θα σηματοδοτήσει τόσο την επανεμφάνιση της ομάδας στο σπίτι της όσο και τον έλεγχο της λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων, με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν ομαλά για το κοινό.

Η προπόνηση έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 11:00, ενώ οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν μιάμιση ώρα νωρίτερα, στις 09:30. Τα μέλη του συλλόγου θα έχουν προτεραιότητα στην προπώληση για 48 ώρες, αποκτώντας ένα εισιτήριο o καθένας. Αργότερα, τα διαθέσιμα εισιτήρια θα δοθούν και στο ευρύ κοινό, με τιμή 5 ευρώ για τα μέλη και 10 ευρώ για όλους τους υπόλοιπους.

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση θα υποστηρίξουν το φιλανθρωπικό πρόγραμμα «Pulseras Blaugranas» της Μπαρτσελόνα, που προωθεί δράσεις για παιδιά σε ανάγκη. Οι θεατές θα καθίσουν στις ζώνες Tribuna και Gol Sur, που αποτελούν τη Φάση 1Α της επαναλειτουργίας του γηπέδου και έχουν ήδη λάβει την απαραίτητη άδεια χρήσης.