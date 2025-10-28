Μετά από μία δύσκολη εβδομάδα για την Μπαρτσελόνα, η οποία ακολούθησε την ήττα στο «El Clásico» από τη Ρεάλ Μαδρίτης (2-1), οι Καταλανοί αντιμετωπίζουν τώρα μία ακόμα σοβαρή πρόκληση. Η υπόθεση Νεγκρέιρα, η οποία αφορά τις καταγγελίες για χρηματισμό του πρώην αρχιδιαιτητή από την Μπαρτσελόνα, επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς οι αρμόδιες αρχές έκριναν την ομάδα «ύποπτη» και την κάλεσαν να απολογηθεί ενώπιον τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την «Marca», η Μπαρτσελόνα κλήθηκε να εξηγήσει τις πληρωμές προς τον Χαβιέρ Νεγκρέιρα και την εταιρεία του, οι οποίες φέρεται να σχετίζονται με την περίοδο από το 2001 έως το 2014, όταν ο Νεγκρέιρα ήταν αρχιδιαιτητής στην Ισπανία. Όπως αναφέρεται, η αντιπρόεδρος της ομάδας, Έλενα Φορτ, η οποία εκπροσωπεί τον σύλλογο σε αυτή την υπόθεση, θα κληθεί να καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου της Βαρκελώνης στις 27 Ιανουαρίου. Στο ίδιο δικαστήριο θα εμφανιστεί και ο σύμβουλος διαιτησίας της Μπαρτσελόνα, Ρικάρντο Σεγκούρα, στις αρχές Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, σημαντικοί άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, όπως ο πρόεδρος Τζοάν Λαπόρτα, ο πρώην προπονητής Λουίς Ενρίκε και ο Ερνέστο Βαλβέρδε, θα καταθέσουν στις 12 Δεκεμβρίου. Η συνάντηση, η οποία αρχικά είχε οριστεί για το τέλος Νοεμβρίου, αναβλήθηκε, αλλά πλέον είναι βέβαιο ότι οι τρεις άνδρες θα κληθούν να εξηγήσουν τις πληρωμές ύψους 7,3 εκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλε η Μπαρτσελόνα προς τον Νεγκρέιρα.

Η υπόθεση αυτή έχει φέρει στην επιφάνεια την ανάγκη για διαφάνεια και κάθαρση στον ισπανικό αθλητισμό. Οι αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας, ζήτησαν από τη Μπαρτσελόνα να παραδώσει τις αρχικές συμβάσεις με τις εταιρείες Negreira Dasnil 95 SL και Nilsad SCP, οι οποίες φέρονται να είχαν αναλάβει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαιτησίας την επίμαχη περίοδο.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον μπροστά σε μία δικαστική διαδικασία που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την εικόνα και τη λειτουργία του συλλόγου στο άμεσο μέλλον. Όσο η έρευνα συνεχίζεται, οι Καταλανοί καλούνται να διαχειριστούν τις εξελίξεις, με το βάρος των κατηγοριών να βαραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη ασταθή κατάσταση στην ομάδα.