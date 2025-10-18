Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση της La Liga να διεξάγει τον αγώνα της ομάδας ενάντια στην Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι. Παρέμειναν ακίνητοι για τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα του εντός έδρας αγώνα με τη Χιρόνα.

Οι Καταλανοί είναι θυμωμένοι που ο αγώνας του Δεκεμβρίου με τη Βιγιαρεάλ μεταφέρθηκε στη Φλόριντα. Οι υπόλοιπες ομάδες της La Liga τους υποστηρίζουν κάνοντας το ίδιο πριν από τους αγώνες τους. Οι παίκτες της Ρεάλ Οβιέδο και της Εσπανιόλ ήταν οι πρώτοι που διαμαρτυρήθηκαν παραμένοντας ακίνητοι στην αρχή του αγώνα της Παρασκευής.

Και όταν οι αστέρες της Μπάρτσελόνα και της Χιρόνα ακολούθησαν το παράδειγμά τους, οι κάμερες της La Liga έκοψαν τη μετάδοση για να δείξουν πλάνα από τις κερκίδες.

Η Ισπανική Ένωση Ποδοσφαιριστών κινητοποίησε τους αρχηγούς των κορυφαίων ομάδων για να αντιταχθούν στη μεταφορά του αγώνα της 20ης Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ.Στους παίκτες της Μπαρτσελόνα και της Βιγιαρεάλ ειπώθηκε ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν. Ωστόσο, η ομάδα του Χάνσι Φλικ εξέφρασε την αντίθεσή της, όπως και η Χιρόνα.