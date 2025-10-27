Ο Ντάνι Άλβες, άλλοτε ένας από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ στον κόσμο, βίωσε μια σκοτεινή περίοδο όταν αντιμετώπισε κατηγορίες για τον βιασμό μιας 23χρονης στη Βαρκελώνη. Παρά το γεγονός ότι δεν καταδικάστηκε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, πέρασε 14 μήνες υπό κράτηση, πριν αποφυλακιστεί οριστικά.

Σήμερα, ο Βραζιλιάνος φαίνεται να ζει μια πιο ήρεμη ζωή, απομακρυσμένος από τα νυχτερινά στέκια και τα αθλητικά φώτα. Μέσα από τα social media, μάλιστα, έχει μοιραστεί στιγμές της νέας του καθημερινότητας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως πιο πνευματικό.

Σε πρόσφατο βίντεο που έγινε viral, ο Άλβες εμφανίζεται σε εκκλησία στην Ισπανία, μιλώντας σαν ιεροκήρυκας για την πίστη του:

«Μέσα στις αναταράξεις και την καταιγίδα, υπάρχει πάντα ένας αγγελιοφόρος του Θεού που με οδήγησε στον σωστό δρόμο. Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό και σήμερα βρίσκομαι σε αυτόν τον δρόμο χάρη σε Εκείνον».

