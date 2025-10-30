Viral ο Αντρέι Αρσάβιν, ένας από τους πιο εκρηκτικούς χαρακτήρες που πέρασαν από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Ρώσος έκανε πάταγο, αυτή τη φορά μακριά από τον αγωνιστικό χώρο. Ο άλλοτε σταρ της Άρσεναλ και της Ζενίτ εθεάθη στη Μαδρίτη με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, ακριβώς έξω από επίσημο κατάστημα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Το σχετικό βίντεο κάνει τον γύρο των social media, με τους οπαδούς να σχολιάζουν την προκλητική του εμφάνιση. Ο ίδιος ο Αρσάβιν δεν έκρυψε ποτέ την αντιπάθειά του για τη «βασίλισσα», δηλώνοντας παλαιότερα: «Κάθε ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σαν βάλσαμο για την καρδιά μου».

Ο Ρώσος είχε μάλιστα ξεκαθαρίσει τη στάση του και παλιότερα, λέγοντας: «Δε θα έπαιζα για τη Ρεάλ Μαδρίτης για όλα τα λεφτά του κόσμου».

Δείτε το viral βίντεο με τον πρώην παίκτη των «μπλαουγκράνα»:

Former Arsenal winger Andrei Arshavin found in the wild waiting to enter a Real Madrid store wearing a Barcelona kit 😂😭 pic.twitter.com/IvbTJUk0nz — Akash (@Ak0320p) October 29, 2025