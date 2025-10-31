Μπασκόνια – Αναντολού Εφές: 86-75

Ο Σέιν Λάρκιν μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και βοήθησε την Εφές να πάρει προβάδισμα στα πρώτα λεπτά (4-6, 3’). Η Μπασκόνια, όμως, αντέδρασε γρήγορα με τον Σπανιόλο να δίνει λύσεις στην επίθεση (10-6, 6’). Ο Ιταλός γκαρντ συνέχισε να σκοράρει με συνέπεια, ανεβάζοντας τη διαφορά (16-9, 8’), ενώ ο Νόουελ με καλάθι στο φινάλε του δεκαλέπτου διαμόρφωσε το 22-11 υπέρ των Βάσκων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Εφές βρήκε ρυθμό με τους Οσμανί και Ουάιλερ-Μπαμπ, μειώνοντας σε 24-18 (12’). Η Μπασκόνια διατήρησε τον έλεγχο χάρη στους Σπανιόλο και Νόουελ (32-20, 14’), ενώ ο Ντιαλό ανέβασε τη διαφορά στους 12 (37-25, 17’). Η τουρκική ομάδα βελτίωσε την άμυνά της και με τον Λάρκιν πρωταγωνιστή πλησίασε στο σκορ (41-34, 18’). Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά με 43-39.

Η Εφές συνέχισε να πιέζει και στην τρίτη περίοδο, με τους Οσμανί και Ουέιλερ-Μπαμπ να μειώνουν τη διαφορά (48-44, 23’). Η Μπασκόνια, όμως, ανέβασε την ένταση στην άμυνα και με τους Σεντεκέρσκις και Λουβαβού-Καμπαρό ξέφυγε ξανά (56-49, 25’). Ο Σπανιόλο διατήρησε τον ρυθμό και οδήγησε τους Βάσκους σε διψήφια διαφορά (64-52, 28’). Παρά την προσπάθεια του Ουέιλερ-Μπαμπ να μειώσει (64-56, 29’), ο Σπανιόλο παρέμεινε «ζεστός» και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Μπασκόνια μπροστά 65-58.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Κούρουκς έδωσε συνέχεια στην επιθετική κυριαρχία των γηπεδούχων (70-58, 32’). Ο Λάρκιν προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, αλλά ο Νόουελ με καθοριστικά καλάθια κράτησε τη διαφορά (74-64, 35’). Το τρίποντο του Κορντινιέ έδωσε προσωρινή ελπίδα στην Εφές (76-69, 37’), όμως ο Λουβαβού-Καμπαρό «καθάρισε» το ματς με συνεχόμενους πόντους (82-71, 39’).

Οι Βάσκοι διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και πανηγύρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους.

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 43-39, 65-58, 86-78

Παρτιζάν – Μπαρτσελόνα: 76-78

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Παρτίζαν και Μπαρτσελόνα ήταν ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Όταν όμως ήρθε η ώρα των αποφάσεων, μίλησε ο Κρις Κλάιμπερν. Ο Αμερικανός φόργουορντ με προσωπικές ενέργειες και ένα εντυπωσιακό τρίποντο από το logo οδήγησε τους Καταλανούς σε σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Βελιγράδι, ανεβάζοντας τη Μπαρτσελόνα στο 5-3, ενώ η Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποχώρησε στο 3-5.

Ο Τορνίκε Σενγκέλια έκανε απίθανη εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 42 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 λάθη. Ο Κλάιμπερν πρόσθεσε 14 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Βέσελι είχε 11 πόντους και ο Πάντερ 10. Για την Παρτίζαν, ο Ντουέιν Ουάσιγκτον μέτρησε 21 πόντους και 3 ασίστ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αγγίζει το triple double (15 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε δυνατά με τους Σατοράνσκι και Κλάιμπερν, παίρνοντας το προβάδισμα (6-8, 4’). Η Παρτίζαν απάντησε με Ουάσιγκτον και Μαρίνκοβιτς, ωστόσο ο Κλάιμπερν κράτησε μπροστά τους Καταλανούς (10-16, 7’). Οι Σέρβοι αντέδρασαν με Μπόνγκα και Μαρίνκοβιτς, μειώνοντας στο τέλος της πρώτης περιόδου (17-18).

Στη δεύτερη περίοδο, η Παρτίζαν μπήκε δυναμικά με Φερνάντο και Ουάσιγκτον και πέρασε μπροστά (27-18, 13’). Ο Σατοράνσκι και ο Βέσελι απάντησαν μειώνοντας (29-22, 15’), ενώ με τον Κλάιμπερν ξανά στο προσκήνιο, η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε (29-29, 17’). Ο Τζόουνς πήρε στη συνέχεια την κατάσταση στα χέρια του, δίνοντας ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους (36-31, 18’), με τον Οσετκόφσκι να διαμορφώνει το 41-33 του ημιχρόνου.

Η επανάληψη ξεκίνησε με την αφύπνιση του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος μαζί με τον Σενγκέλια έφεραν το ματς στα ίσα (45-45, 23’). Η Παρτίζαν με Οσετκόφσκι και Μπόνγκα ανέκτησε το προβάδισμα (52-49, 26’), αλλά η Μπαρτσελόνα αντέδρασε με Πάντερ και Σενγκέλια, παίρνοντας ξανά κεφάλι (54-55, 28’). Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Μπριθουέλα να γράφει το 56-58.

Στην τέταρτη περίοδο, οι δύο ομάδες έμειναν για αρκετή ώρα χωρίς σκορ, ώσπου ο Μαρίνκοβιτς έδωσε προβάδισμα στην Παρτίζαν (59-58, 32’). Ο Σατοράνσκι ισοφάρισε, αλλά ο Ουάσιγκτον με μεγάλο τρίποντο έκανε το 65-62 (34’). Οι Σέρβοι έφτασαν στο +5 (67-62, 35’), προτού ο Βέσελι μειώσει σε 70-69 (37’). Το ματς συνέχισε σε απόλυτη ισορροπία, με τον Οσετκόφσκι να σκοράρει και τον Σενγκέλια να απαντά (74-73, 38’).

Στο τελευταίο λεπτό, ο Κλάιμπερν ανέλαβε δράση, σημειώνοντας πέντε συνεχόμενους πόντους με ένα ασύλληπτο τρίποντο, που έφεραν τη Μπαρτσελόνα μπροστά (76-78, 39’). Ο Τζόουνς αστόχησε στο κρίσιμο δίποντο της ισοφάρισης, ενώ ο Κλάιμπερν, παρότι έχασε και τις δύο βολές στο φινάλε, δεν το πλήρωσε, καθώς το 76-78 παρέμεινε μέχρι τη λήξη, χαρίζοντας στους Καταλανούς μια τεράστια εκτός έδρας νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 41-33, 56-58, 76-78