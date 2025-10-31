Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Παίξαμε 80 λεπτά εκπληκτικό μπάσκετ και κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δύο φανταστικά ματς. Εκτελέσαμε το τακτικό μας πλάνο, συνεχίζουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε καλά τα απλά πράγματα. Αυτό θα μας βοηθήσει».

Τελευταία Νέα