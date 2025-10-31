Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως δεν έχει ξεχάσει τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα και φέρεται αποφασισμένος να παίξει έστω και έμμεσα ρόλο στις εκλογές της καταλανικής ομάδας το 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ABC. Στόχος του Αργεντινού είναι να αποτρέψει την επανεκλογή του Ζοάν Λαπόρτα.

Ο «Pulga» δεν σχεδιάζει να διεκδικήσει ο ίδιος την προεδρία, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να στηρίξει έναν από τους υποψήφιους που θα έχουν πραγματικές πιθανότητες να κερδίσουν τον Λαπόρτα. Η σχέση του Μέσι με τον νυν πρόεδρο της Μπαρτσελόνα έχει καταρρεύσει από το καλοκαίρι του 2021, όταν οικονομικά προβλήματα ανάγκασαν τον Αργεντινό να αποχωρήσει, παρά τις προηγούμενες υποσχέσεις για ανανέωση συμβολαίου, γεγονός που ο ίδιος και η οικογένειά του χαρακτήρισαν «προδοσία».

Τέσσερα χρόνια μετά, ο Μέσι φαίνεται έτοιμος να επηρεάσει την προεκλογική μάχη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει πιθανότητα να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς το τέλος της προεκλογικής περιόδου, ώστε να επηρεάσει το αποτέλεσμα καθοριστικά.

Μεταξύ των υποψηφίων που αναμένεται να διεκδικήσουν την προεδρία περιλαμβάνονται ο Βίκτορ Φοντ, που είχε ηττηθεί από τον Λαπόρτα στις προηγούμενες εκλογές, ο Ζοάν Καμπρουμπί Μοντάλ, απόγονος δύο πρώην προέδρων, καθώς και οι Ξάβι Βιλαζοάνα και Μαρκ Θίρια. Η εμπλοκή του Μέσι αναμένεται να προσελκύσει μεγάλη προσοχή και να επηρεάσει τις ισορροπίες στον δρόμο προς τις εκλογές.