Πανικός στη Βαρκελώνη! Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Spotify Camp Nou» έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους φίλους της ομάδας, καθώς τα εισιτήρια για την ανοιχτή προπόνηση της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ!

Μόλις λίγες μέρες μετά τη διάθεσή τους, 23.000 φίλαθλοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση για να ζήσουν από κοντά τη στιγμή που οι «μπλαουγκράνα» θα επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης. Η ατμόσφαιρα αναμένεται «εκρηκτική», με το νέο Camp Nou να «φοράει» τα καλά του, για να υποδεχτεί ξανά τους αστέρες του συλλόγου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Καταλανών, η ανοιχτή προπόνηση δεν θα έχει μόνο εορταστικό χαρακτήρα, αλλά θα λειτουργήσει και ως «test event» για τη δοκιμή των νέων συστημάτων του γηπέδου, όπως αυτά της πρόσβασης και της ασφάλειας.

Οι Καταλανοί περιμένουν πως και πως τη στιγμή που θα ξαναδούν την ομάδα τους να πατάει χορτάρι στο νέο, λαμπερό «Camp Nou», εκεί όπου «γράφτηκαν» μερικές από τις πιο «χρυσές σελίδες» της ιστορίας του συλλόγου. Η Μπαρτσελόνα γυρίζει σπίτι και η πόλη ετοιμάζεται για μια μέρα… γιορτή!