Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στο νέο «Καμπ Νόου», το γήπεδο που τον ανέδειξε σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στα social media, εκφράζοντας την επιθυμία να επιστρέψει στο γήπεδο όχι μόνο για να πει αντίο, αλλά για να ζήσει ξανά τη μαγεία του «στολίδι» της Βαρκελώνης.

Ωστόσο, η επίσκεψη προκάλεσε αναστάτωση στους κόλπους της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα Sport, οι υπεύθυνοι του συλλόγου δεν είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του Μέσι και έμαθαν για αυτήν μέσω της ανάρτησής του. Αμέσως ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί ποιος έδωσε την άδεια στον «Pulga» να εισέλθει στο γήπεδο.

Η επίσκεψη του Μέσι στο «Καμπ Νόου» επιβεβαιώνει τη στενή σχέση του με τη Βαρκελώνη και τον σύλλογο που τον καθιέρωσε, ενώ οι φωτογραφίες του κάνουν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας ενθουσιασμό και συγκίνηση στους φιλάθλους.