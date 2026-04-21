Ένα μικροσκοπικό θηλαστικό που ζει κάτω από τη γη, γνωστό ως «ροζ νεράιδα-αρμαντίλο», εντοπίστηκε ξανά στο Αποθεματικό Βιόσφαιρας Ñacuñán, στην επαρχία Μεντόσα της Αργεντινής. Οι φύλακες του πάρκου και κάτοικοι της περιοχής επιβεβαίωσαν την παρουσία του, ένα σπάνιο γεγονός για ένα πλάσμα που μπορεί να εξαφανιστεί μέσα στο χώμα σε δευτερόλεπτα.

Η εμφάνιση ενός τόσο ευαίσθητου είδους θεωρείται ένδειξη ότι το οικοσύστημα παραμένει σε ισορροπία, με σταθερό έδαφος και πλούσια εγγενή βλάστηση. Ένα και μόνο περιστατικό σαν αυτό μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της φύσης και τις προσπάθειες διατήρησής της.

Μια καταγραφή που κινητοποίησε τους ειδικούς

Σε ανακοίνωσή του, ο διευθυντής βιοποικιλότητας Ignacio Haudet δήλωσε πως κάθε επιβεβαιωμένη παρατήρηση είναι «ένα απτό σημάδι ότι το οικοσύστημα λειτουργεί», καθώς το είδος εξαρτάται από μια εύθραυστη αλυσίδα περιβαλλοντικών παραγόντων. Η νέα αυτή καταγραφή, σύμφωνα με τον ίδιο, υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας ολόκληρων οικοτόπων και όχι μόνο των πιο εντυπωσιακών περιοχών.

Ο διευθυντής προστατευόμενων περιοχών Iván Funes Pinter επεσήμανε ότι το Ñacuñán δεν διατηρεί απλώς τοπία, αλλά «ολόκληρες οικολογικές δυναμικές» που επιτρέπουν σε μοναδικά είδη να επιβιώνουν. Οι απειλές, πρόσθεσε, δεν είναι πάντα θεαματικές· συχνά προέρχονται από μικρές, επαναλαμβανόμενες ανθρώπινες παρεμβάσεις που με τον καιρό αλλοιώνουν το περιβάλλον.

Ο επικεφαλής του τμήματος πανίδας, Adrián Gorrindo, εξήγησε ότι το ζώο χρειάζεται σταθερά εδάφη χωρίς έντονες παρεμβάσεις ή ρύπανση. Κάθε επιβεβαιωμένη παρατήρηση θεωρείται εξαιρετικά πολύτιμη για την επιστήμη. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες που ενδέχεται να το εντοπίσουν να μην το πλησιάζουν και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, ακόμη και μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 911 στη Μεντόσα.

Το μικροσκοπικό θαύμα της φύσης

Το pichiciego menor είναι το μικρότερο γνωστό αρμαντίλο, με μήκος μόλις 7 έως 10 εκατοστά – περίπου όσο μια πιστωτική κάρτα. Σύμφωνα με το προφίλ του στην Κόκκινη Λίστα της IUCN, ζει αποκλειστικά στις άνυδρες περιοχές της κεντρικής Αργεντινής και περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του υπόγεια, κυρίως τη νύχτα.

Η ίδια πηγή το κατατάσσει ως «Data Deficient», δηλαδή είδος για το οποίο υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία ώστε να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο κίνδυνος εξαφάνισής του. Το pichiciego menor θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτο στο στρες και επηρεάζεται όταν οι αγροτικές δραστηριότητες κατακερματίζουν τον φυσικό του βιότοπο. Επιπλέον, κινδυνεύει από οικόσιτους σκύλους και γάτες, γεγονός που καθιστά την προστασία του ακόμη πιο κρίσιμη.

Πηγή: ecoticias.com