Στο επίκεντρο βρίσκεται η οριζόντια επιδότηση 0,15 €/λίτρο για το ντίζελ κίνησης, η οποία θα πιστώνεται απευθείας στην αντλία.
Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα Fuel Pass, που αφορά περισσότερους από 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, με διάρκεια τριών μηνών και επιδοτήσεις από 45 έως 100 ευρώ ανάλογα με το είδος του οχήματος, ενώ τα νησιά θα λάβουν ενισχυμένη στήριξη.
Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ για το 2025, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε μέλος.
Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης μειώσεις στα λιμενικά τέλη, εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αλλαγές στις φορολογικές επιβαρύνσεις για μεταφορά οχημάτων.
Επιπλέον, προβλέπονται επιδοτήσεις για τους αγρότες, με βάση τις τιμές λιπασμάτων, ενώ επαναλαμβάνεται η κάλυψη μέρους των αυξήσεων που είχε εφαρμοστεί το 2022 μέσω επιστροφής διαφορών στα τιμολόγια πριν και μετά τις ανατιμήσεις.
Έκρηξη στις τιμές λιπασμάτων και οπωροκηπευτικών καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με τις αυξήσεις να αποδίδονται κυρίως στην εκτίναξη του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και στις αυξήσεις των μεταφορικών.
Στα λιπάσματα, η μέση τιμή ανά κιλό έχει ανέλθει στα 77,5 λεπτά, από 55 λεπτά πέρσι, περιλαμβάνοντας και 3,5 λεπτά για μεταφορικά. Αυτό σημαίνει ότι μια παραγγελία 10 τόνων κοστίζει πλέον 9.810 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 78,4% σε σχέση με πέρσι, όταν το αντίστοιχο κόστος ήταν 5.500 ευρώ. Μάλιστα, μόνο την Παρασκευή 20 Μαρτίου η τιμή αυξήθηκε κατά 20,6 λεπτά το κιλό, φέρνοντας τη νέα τιμή για παραγγελίες άμεσα στα 98,1 λεπτά/κιλό.
Η άνοδος αποδίδεται στη σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας, στη μεγαλύτερη τιμή της πρώτης ύλης (ουρίας) και στις αυξήσεις στα μεταφορικά.
Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, η πίεση των καυσίμων και των εισροών έχει μεταφερθεί στους καταναλωτές. Τιμές σε λαϊκές αγορές καταγράφουν σημαντική άνοδο: οι ντομάτες φτάνουν έως 3,50 €/κιλό από 2,50 €, τα ντοματίνια έως 7 € από 5-5,50 €, οι πιπεριές 3,50-4 € από 2,50-3 €, οι μελιτζάνες 3,80-4 € από 2-2,50 € και το μπρόκολο έως 2,80 € από 2 €.
