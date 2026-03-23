Στο επίκεντρο βρίσκεται η οριζόντια επιδότηση 0,15 €/λίτρο για το ντίζελ κίνησης, η οποία θα πιστώνεται απευθείας στην αντλία.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα Fuel Pass, που αφορά περισσότερους από 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, με διάρκεια τριών μηνών και επιδοτήσεις από 45 έως 100 ευρώ ανάλογα με το είδος του οχήματος, ενώ τα νησιά θα λάβουν ενισχυμένη στήριξη.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ για το 2025, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε μέλος.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης μειώσεις στα λιμενικά τέλη, εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αλλαγές στις φορολογικές επιβαρύνσεις για μεταφορά οχημάτων.

Επιπλέον, προβλέπονται επιδοτήσεις για τους αγρότες, με βάση τις τιμές λιπασμάτων, ενώ επαναλαμβάνεται η κάλυψη μέρους των αυξήσεων που είχε εφαρμοστεί το 2022 μέσω επιστροφής διαφορών στα τιμολόγια πριν και μετά τις ανατιμήσεις.

Πόσο αυξήθηκε η τιμή των οπωροκηπευτικών