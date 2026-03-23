Όσο βαθαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή με αβέβαιη τη διάρκειά της, τόσο έρχονται πιο κοντά οι ανακοινώσεις έκτακτων μέτρων στήριξης της οικονομίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων- επαγγελματιών. Το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο προσπαθούν να στήσουν γραμμές άμυνας, αναγνωρίζοντας ότι απαιτούνται εθνικές παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από το εύρος της ευρωπαϊκής απάντησης.

Κάθε κυβερνητική απόφαση, όπως ξέρουν πλέον στη ΝΔ, θα δοκιμαστεί ως προς την αποτελεσματικότητα της στην πράξη και αυστηρά από τους ήδη πιεσμένους πολίτες. Εξού και στο οικονομικό επιτελείο γράφουν και σβήνουν επιλογές, αναζητώντας ουσιαστικά αφενός το κατάλληλο μείγμα μέτρων, αφετέρου το κατάλληλο timing για να το ξεκλειδώσουν και επίσημα.

Η ώρα των αποφάσεων

Συγκλίνουσες πληροφορίες αλλά και εκτιμήσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφέρουν ότι πλησιάζει η ώρα των οριστικών αποφάσεων μιας δέσμης μέτρων. Ανακοινώσεις ενδεχομένως να γίνουν στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης και δεν φαίνεται ότι θα είναι οι μοναδικές.

Άλλωστε και στις τάξεις της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας επικρατεί η άποψη ότι το Πάσχα φαντάζει πια πολύ μακριά για να υπάρξει έως τότε στάση αναμονής. Θεωρούν άρα και οι βουλευτές ότι οι πρώτες παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν έως το τέλος του Μαρτίου.

Από τα σενάρια που αναλύονται ενδοκυβερνητικά ως προς την έκταση και την ένταση των επιπτώσεων του πολέμου, καθώς και από τα σχέδια επί χάρτου για την αντιμετώπισή τους, προκύπτουν τα τέσσερα βασικά πεδία προβληματισμού της κυβέρνησης:

η αγορά καυσίμων (και πρωτίστως το ντίζελ)

οι μετακινήσεις (και πρωτίστως τα ακτοπλοϊκά)

η αγορά τροφίμων (το κρέας π.χ, ενόψει και του Πάσχα)

το λιπάσματα (ένα πρόβλημα που έχει να κάνει ευθέως με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ)

Το ΚΥΣΕΑ…

Η εβδομάδα ξεκινά με συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, στις 11:00. Στο τραπέζι μπαίνουν η αμυντική θωράκιση της χώρας (η «Ασπίδα του Αχιλλέα» για παράδειγμα, σε συνέχεια και των συζητήσεων στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα) και προφανώς όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα των εχθροπραξιών.

Για «υπευθυνότητα» και για κινήσεις για «τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή» έκανε λόγο ο Μητσοτάκης στην κυριακάτικη διαδικτυακή ανασκόπηση – την ώρα πάντως που το θέμα της «εμπλοκής» της Ελλάδας πυροδοτεί την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. «Η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα και άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ προς την Κύπρο απέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ενωμένη. Πρέπει, όμως, να είναι και έτοιμη – να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος. Παράλληλα, η ελληνική συνεισφορά από το 2021 με μια συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ενισχύει την προστασία κρίσιμων υποδομών, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μας» επέμεινε ο πρωθυπουργός.

Πέραν της επισκόπησης της κατάστασης σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, αναμένεται συζήτηση για πιθανές επιπτώσεις σε δεύτερο χρόνο – με κυρίαρχο πεδίο, αυτό του Προσφυγικού. Το θέμα άλλωστε σηκώθηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την σύνοδο ηγετών στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Και το Υπουργικό…

Για την ερχόμενη Πέμπτη, 26 Μαρτίου, είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου – και εκεί αναμένεται εκτενής κουβέντα για την συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή καθώς και νέα μηνύματα Μητσοτάκη περί «στήριξης» της κοινωνίας. Εξάλλου ο ίδιος θα επιχειρήσει να συνδέσει τις εξελίξεις για άλλη μια φορά με τη σημασία της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Κι αυτό μέσω της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού, όπως θα ανακοινωθεί την Πέμπτη – δεν προκύπτει προς το παρόν ότι στον απόηχο του πολέμου η κυβέρνηση θα μπορούσε εκτάκτως να αφήσει τις ανακοινώσεις για αργότερα.