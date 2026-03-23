Επιχορήγηση για την αγορά λιπασμάτων στο 15% του ύψους των παραστατικών και επιδότηση στο diesel κίνησης περιλαμβάνονται στα έκτακτα μέτρα στήριξης για τους αγρότες, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ήδη, η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου έχει αρχίσει να μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος στην παραγωγή και τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, από το πακέτο παρεμβάσεων το οποίο ανέρχεται περίπου στα 306 εκατομμύρια ευρώ, τα 15 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την επιχορήγηση του 15% του κόστους των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων και θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Η επιχορήγηση αυτή, η οποία θα υπολογίζεται επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά ΦΠΑ, για το δίμηνο Απρίλη – Μάϊο υπολογίζεται σε 15 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, ενώ θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο στοχεύει στην αντιστάθμιση των αυξήσεων που προκαλούνται από την ενεργειακή κρίση, καθώς τα λιπάσματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με το κόστος φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Το diesel κίνησης

Επίσης, το μέτρο που αφορά και τους αγρότες, είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία. Η επιδότηση στην αντλία ανέρχεται στα 16 λεπτά το λίτρο, με το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο.

Το μέτρο αυτό (συνολικού κόστους 106 εκατ. ευρώ), αρχικά θα αφορά τον Απρίλιο του 2026, ενώ σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, αν κριθεί απαραίτητο και εφόσον επανεξεταστεί η κατάσταση θα επεκταθεί και τον Μάϊο.

Από την πλευρά τους όμως εκπρόσωποι των αγροτών από τη μία αναγνωρίζουν τη σημασία των μέτρων, ωστόσο τονίζουν ότι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης θα κρίνουν την επάρκειά τους. Όπως σημειώνουν, το αυξημένο κόστος παραγωγής παραμένει βασική πρόκληση, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στο εισόδημα των παραγωγών όσο και στις τιμές των τροφίμων. «Εάν συνεχιστεί ο πόλεμος τα μέτρα αυτά δεν θα φθάνουν», λένε χαρακτηριστικά στον ΟΤ.

Επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής

Για τους αγρότες, τα λιπάσματα αποτελούν έως και το 25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Η αύξηση των τιμών συνεπάγεται άμεση πίεση στις τιμές και απώλεια εισοδήματος, ειδικά σε μια περίοδο όπου πολλές εκμεταλλεύσεις ήδη δοκιμάζονται από αυξημένα ενεργειακά και μεταφορικά κόστη.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αγρότες αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τα πλάνα τους και μειώνουν τη χρήση λιπασμάτων, στρέφονται σε λιγότερο απαιτητικές καλλιέργειες, ή εγκαταλείπουν μέρος της παραγωγής τους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτών, τέτοιες προσαρμογές μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερες αποδόσεις και αλλαγές στη διάρθρωση της γεωργίας. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, αν η σύγκρουση παραταθεί, οι αποδόσεις σε βασικές καλλιέργειες θα μπορούσαν να μειωθούν δραματικά, που μπορεί να φτάσουν έως 50% σε ακραία σενάρια.