Αύξηση κατά 40 ευρώ τον μήνα, με αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου, θα δουν στους μισθούς τους οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, σύμφωνα με την επόμενη εκκαθάριση μισθοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί βάσει του νέου κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα.

Η σχετική οδηγία περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο για την «Αναπροσαρμογή των βασικών μισθών προσωπικού δημοσίου τομέα έτους 2026», την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς. Η εγκύκλιος δίνει εντολή στους εκκαθαριστές μισθοδοσίας να ενεργοποιήσουν τις αυξήσεις άμεσα.

Από την 1η Απριλίου 2026, ο βασικός εισαγωγικός μισθός νεοδιόριστου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Δημόσιο διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά, έναντι 880 ευρώ που ίσχυαν έως τις 31 Μαρτίου. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 4,5%, ποσοστό υψηλότερο του πληθωρισμού του 2025 (2,9%).

Ποιους αφορά η αύξηση

Η ενίσχυση καλύπτει το σύνολο του δημοσίου τομέα και αφορά:

• Διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής διοίκησης, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ.

• Εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (με εξαίρεση Γενικούς Διευθυντές ορισμένων φορέων, ΕΛ.ΤΑ. και ΔΕΘ HELEXPO).

• Δικαστικούς Λειτουργούς και προσωπικό του ΝΣΚ.

• Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και μαθητές Παραγωγικών Σχολών.

• Υγειονομικό προσωπικό (ιατρούς ΕΣΥ, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό).

• Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ερευνητές.

• Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα των οποίων οι αμοιβές συνδέονται με αυτές του Δημοσίου.

• Μόνιμους, δόκιμους και ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ υπαλλήλους όλων των ανωτέρω κατηγοριών.

Οι οδηγίες Πετραλιά για την εφαρμογή

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 54692 ΕΞ 2026 – ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΗ-ΚΧΧ, 3/4/2026):

1. Χορηγείται οριζόντια αύξηση 40 ευρώ σε όλους τους βασικούς μισθούς, όπως ίσχυαν έως τις 31 Μαρτίου 2026. Η προσαύξηση είναι σταθερή και δεν συνυπολογίζεται σε ειδικά μισθολόγια με συντελεστές, όπως στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

2. Η αύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν προσωπική διαφορά, εκτός από τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για Σώματα Ασφαλείας (ν. 5246/2025) και Ένοπλες Δυνάμεις (ν. 5265/2026).

Παραδείγματα αυξήσεων και δημοσιονομικό κόστος

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων εκτιμάται σε 358 εκατ. ευρώ για το 2026. Μαζί με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, το όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Για παράδειγμα, στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό Αστυνόμου Β΄ και 15 έτη υπηρεσίας θα δει τον βασικό μισθό του να αυξάνεται από 1.860 σε 1.900 ευρώ. Αντίστοιχα, δόκιμοι υπαστυνόμοι και αστυφύλακες θα έχουν αυξήσεις από 713 σε 734 ευρώ και από 401 σε 415 ευρώ αντίστοιχα.

Στους πολιτικούς υπαλλήλους, οι αυξήσεις σε συνδυασμό με τις μειώσεις φόρων οδηγούν σε καθαρό όφελος έως και 107 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την κατηγορία και τα έτη υπηρεσίας.

Νέα μισθολογικά κλιμάκια και ανώτατα όρια

Οι νέοι βασικοί μισθοί ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) διαμορφώνονται σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες της εγκυκλίου, με τον εισαγωγικό μισθό στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να φθάνει τα 920 ευρώ μεικτά.

Τα νέα ανώτατα όρια αποδοχών και πρόσθετων παροχών ορίζονται ως εξής:

– Δικαστικοί Λειτουργοί / ΝΣΚ: 8.846,40 ευρώ

– Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων: 7.390 ευρώ

– Ιατροί ΕΣΥ: 6.928 ευρώ

– Στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας: 6.530 ευρώ

– Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ: 5.383,63 ευρώ

– Γενικός Γραμματέας Υπουργείου: 5.191 ευρώ

Με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, οι αποδοχές στο Δημόσιο ευθυγραμμίζονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων εργαζομένων.