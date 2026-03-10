Η επικείμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού φέρνει μαζί της ένα σημαντικό «κύμα» αυξήσεων που επηρεάζει άμεσα χιλιάδες πολίτες. Δεν πρόκειται μόνο για τις βασικές απολαβές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αλλά για μια αλυσιδωτή αντίδραση που συμπαρασύρει προς τα πάνω συνολικά 22 κοινωνικά βοηθήματα, εποχικά επιδόματα και ειδικές παροχές.

Από το επίδομα ανεργίας και μητρότητας μέχρι τις αποδοχές που συνδέονται με την προϋπηρεσία (τριετίες), τα νέα ποσά διαμορφώνονται με γνώμονα την ενίσχυση του εισοδήματος.

Ακολουθεί ο αναλυτικός οδηγός με όλα τα στοιχεία για το πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα και οι μισθοί βάσει του νέου σχεδιασμού:

1. Επίδομα ανεργίας στο 55% του κατώτατου μισθού, από 509,70 σε 540,38 ευρώ. Ημερομίσθιο ανεργίας από 20,38 σε 21,60 ευρώ.

2. Επίδομα αδείας από 556,05 σε 590 ευρώ.

3. Βοήθημα ανεργίας μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) από 509,07 σε 540,38 ευρώ.

4. Επίδομα γάμου 10% του κατώτατου, από 83 σε 87,98 ευρώ.

5. Μηνιαίο επίδομα τριετιών από 83 σε 87,99 ευρώ.

Στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον – τελικώς – επικρατήσει αυτό το σενάριο, οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο: με μία τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ και με τρεις τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

6. Μηνιαίο επίδομα μητρότητας για 9 μήνες από 7.470 σε 7.919,69 ευρώ.

7. Επίδομα γονικής άδειας από 1.660 σε 1.759,9 ευρώ.

8. Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη από 2.490 σε 2.639,8 ευρώ.

9. Επίδομα διαθεσιμότητας από 83 σε 87,99 ευρώ.

10. Εποχικό επίδομα οικοδόμων από 960,11 σε 1.017,9 ευρώ.

11. Επίδομα δασεργατών, καπνεργατών κ.λπ. από 908,21 σε 962,88 ευρώ.

12. Επίδομα σμυριδεργατών από 1.297,45 σε 1.375,55 ευρώ.

13. Εποχικό επίδομα καλλιτεχνών και εργαζόμενων στον τουρισμό από 648,72 σε 687,77 ευρώ.

14. Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων από 764,25 σε 810,1 ευρώ.

15. Βοήθημα θυμάτων βίας από 764,25 σε 810,1 ευρώ.

16. Ειδικό βοήθημα απεξαρτημένων από 764,25 σε από 810,25 ευρώ.

17. Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων (30 ημερομίσθια για προπτυχιακούς, 10 για μεταπτυχιακούς).

18. Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ (75% του βασικού ημερομισθίου, ανά ημέρα).

19. Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

20. Ασκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

21. Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

22. Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών (60% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).